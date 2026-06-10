Calcio, colpo del Cervia in attacco: Erik Stucchi

Il giocatore classe 1998 ha militato nelle ultime cinque stagioni nel Cava Ronco. Carnevali è il nuovo tecnico del Verucchio, Muratori della Virtus

Il mercato del Pietracuta per la stagione 2026/'27 si apre con il ritorno in rossoblù dell’attaccante Alberto Rivi. Il centravanti classe 1999 torna a vestire la maglia della formazione riminese dopo una stagione trascorsa a recuperare dal grave infortunio subito nell’ultima giornata del campionato precedente.

Ufficializzato anche l'arrivo del ritorno del centrocampista Filippo Fabbri, classe 1995,, dopo l’esperienza maturata nell’ultima stagione con il Tre Penne, nel campionato della Repubblica di San Marino. Giocatore di qualità ed esperienza, Fabbri ha già lasciato un segno importante a Pietracuta, dove ha disputato la seconda parte della stagione 2022/23 e le annate 2023/24 e 2024/25, realizzando complessivamente 23 reti in campionato. Centrocampista offensivo dotato di spiccate capacità d’inserimento e di un notevole feeling con il gol, ha dimostrato nel corso della sua carriera di sapersi adattare con efficacia anche a ruoli più arretrati, garantendo qualità d’interdizione e visione di gioco in fase d’impostazione. Il suo ritorno rappresenta un innesto di assoluto valore per la rosa a disposizione di Mister Fregnani.

PROMOZIONE

Lo United Cervia vuole allestire una squadra competitiva. E’ prossimo alla firma un attaccante top, Erik Stucchi, classe 1998, nelle ultime cinque stagioni al Cava Ronco in Eccellenza (146 presenze e 39 goal) e prima al Meldola, Del Duca e Castrocaro.

Anche due difensori per il Cervia entrambi provenienti dal San Pietro in Vincoli. Si tratta di Marco Agostini, classe 2005, un giocatore capace di adattarsi a più ruoli, mettendo sempre al servizio della squadra grande intensità. Arriva anche Nicholas Gollinucci.

Altre conferme in casa Riccione: sono quelle dei difensori Federico Gabriele, classe 2007, e Michele Manfroni.

Il Gabicce Gradara (Promozione Marche) riabbraccia l’attaccante Francesco Vegliò, in passato già per quattro stagioni nel club.

PRIMA CATEGORIA

Giancarlo Carnevali è il nuovo allenatore del Verucchio. Si tratta di un ritorno in rosanero: nel 2013 aveva già fatto parte della società, lasciando un ricordo positivo per passione, competenza e dedizione – dice la società in una nota - . Oggi torna a Verucchio con un bagaglio di esperienza ancora più ricco e con la stessa voglia di mettersi in gioco che lo ha sempre contraddistinto”.

mportante rinforzo per il reparto arretrato: Ousseynou Diop, classe 1999. Muove . Muove i suoi primi passi nel Settore Giovanile del 𝘙𝘶𝘴𝘴𝘪 fino a raggiungere l’esordio in prima squadra nel campionato di Promozione, dove rimane per due stagioni. Nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Prada, San pancrazio e Fosso Ghiaia.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Il Cosmos annuncia un altro colpo: Luca Grandicelli, prezioso jolly pesarese in uscita dal Gabicce Gradara (Promozione Marche9.

La Folgore dopo il terzino sammarinese classe 1994 Manuel Battistini della Virtus, tessera l’attaccante Eros Tampellini, classe 2000, attaccante del Borgosesia che è salito in serie D (12 gol), Diego Fabbri terzino del San Giovanni e Matteo Gaiani centrocampista ex Juvenes e di altri club sammarinesi.

Come anticipato da Altarimini.it, sarà Oscar Muratori l'allenatore della Virtus nella prossima stagione. Entrerà in carica al termine degli impegni di Conference League, previsti in luglio, con Gigi Bizzotto in panchina.