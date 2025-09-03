Calcio, colpo United Cervia: tesserato Mirko Drudi

Il difensore ex Forlì ha recentemente rescisso il contratto con La Fiorita. Il Reno ha tesserato il centrocampista Podo. Misano in ansia per Bontempi

Il mercato dilettanti riserva ancora delle chicche. Il centrale difensivo Mirko Drudi, classe 1987, dopo la rescissione consensuale del contratto con La Fiorita, tra le varie squadre di Eccellenza e Promozione che lo hanno cercato ha scelto il Cervia United che domenica farà il suo debutto in campionato a Bellaria (ha riposato alla prima giornata). Drudi, ex Forlì, una lunga carriera tra serie C e serie B, è un rinforzo di lusso per la squadra di Montanari destinata a recitare un ruolo da protagonista.

Il club, intanto, dà il benvenuto ad Adriasport, nuovo sponsor per la stagione 2025/2026, un’organizzazione leader nell’ambito dei tornei e degli eventi sportivi.

Il Reno ha tesserato il centrocampista Nicolò Podo, classe 1998, ex Edelweiss, Pietracuta e Diegaro ed il terzino Matteo Bazzocchi, classe 2007, della Primavera del Ravenna. Sono in corso trattative per un paio di pedine.

L’esperto difensore Mattia Corbara non fa più parte della rosa del Diegaro.

Il Misano è in attesa dell’esito degli accertamenti per il difensore Matteo Bontempi infortunatosi al debutto per decidere se andare di nuovo sul mercato.