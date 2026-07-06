Calcio, Conference League: La Fiorita è in Lussemburgo

Martedì alle 19,15 sfiderà l’UNA Strassen nella gara d’andata del primo turno preliminare. In casa gialloblù regna un cauto ottimismo

La Fiorita è pronta per la sua quindicesima esperienza europea consecutiva. I gialloblù sono arrivati nel primo pomeriggio di oggi in Lussemburgo, dove domani sera alle 19:15 affronteranno l’UNA Strassen nella gara d’andata del primo turno preliminare di Uefa Conference League. Alle 19:00 la squadra effettuerà l’allenamento ufficiale sul terreno di gioco dello stadio Achille Hammerel che domani ospiterà la gara.

Gli avversari rappresentano una incognita, ma in casa gialloblù regna un cauto ottimismo.

“Siamo prima di tutto contenti di essere qui – le parole di Stefano Ceci alla vigilia -, perché significa che qualcosa di buono lo stiamo facendo da un po’ di tempo. Sono molto contento anche di quella che è stata la fase preparatoria. A differenza di altri anni sento un’aria un po’ diversa. La squadra ha qualità e, anche se ha solo 10 allenamenti alle spalle più un’amichevole internazionale, sono fiducioso. Non sappiamo cosa troveremo perché l’UNA Strassen ha cambiato nove giocatori nelle ultime settimane. È una squadra che, per storia, non ha lesinato energie in investimenti. I precedenti storici con squadre lussemburghesi sono molto diversi: c’è l’esperienza del 2012 del Tre Penne, con me in panchina, contro il Doudelange, una squadra fortissima che ci mise in grande difficoltà; ma che anche il recente passato del Tre Fiori, che è riuscito a passare il turno contro il Fola Esch.

Cercheremo di fare la nostra partita al meglio delle nostre possibilità. Quello che chiedo sempre ai ragazzi, e che chiederò anche domani, è avere coraggio”.

Non sono partiti per la trasferta, ma saranno a disposizione per la gara di ritorno, i difensori Filippo Santi e Tommaso Zafferani e l’attaccante Filippo Berardi.

La sfida di domani sarà diretta da una terna arbitrale bielorussa, con fischietto affidato a Ihar Shumilau.