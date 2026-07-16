Calcio, Conference League: Virtus vincente (1-0), ma è eliminata

Nella partita di ritorno dopo il ko per 3-1 all'andata, la squadra di Bizzotto crea molte occasioni ma segna solo un gol, alla fine, con Ciacci.

Il Dila Gori esce sconfitto nel match di ritorno del primo turno di qualificazione alla Conference League per 1-0, ma in virtù del successo per 3-1 nella partita di anadta, ha superato il turno.

Ci è mancato veramente poco per allungare la partita ai supplementari: a Serravalle la Virtus gioca e attacca praticamente per 90' minuti (squadre al riposo sullo 0-0). Occasioni su occasioni, alla fine Elia Ciacci segna e regala un finale da batticuore a tutto lo stadio, ma non basta, il turno lo passa il Dila. Grazie ragazzi e grazie a mister Bizzotto che lascia con una vittoria europea.