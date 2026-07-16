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Calcio, Conference League: Virtus vincente (1-0), ma è eliminata

Nella partita di ritorno dopo il ko per 3-1 all'andata, la squadra di Bizzotto crea molte occasioni ma segna solo un gol, alla fine, con Ciacci.

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
17 luglio 2026 01:51
Calcio, Conference League: Virtus vincente (1-0), ma è eliminata - La Virtus (foto FSGC/Palmieri)
La Virtus (foto FSGC/Palmieri)
Repubblica San Marino
Sport
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Il Dila Gori esce sconfitto nel match di ritorno del primo turno di qualificazione alla Conference League per 1-0, ma in virtù del successo per 3-1 nella partita di anadta, ha superato il turno.

Ci è mancato veramente poco per allungare la partita ai supplementari: a Serravalle la Virtus gioca e attacca praticamente per 90' minuti (squadre al riposo sullo 0-0). Occasioni su occasioni, alla fine Elia Ciacci segna e regala un finale da batticuore a tutto lo stadio, ma non basta, il turno lo passa il Dila. Grazie ragazzi e grazie a mister Bizzotto che lascia con una vittoria europea.

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