Calcio, Conference: si infrange il sogno della Virtus

Gli islandesi del Breidablik Kopavogur infrangono il sogno della Virtus Acquaviva di San Marino di essere la prima squadra della piccola repubblica a pochi chilometri da Rimini a qualificarsi nella fase a gironi di Conference League. I sanmarinesi sono stati sconfitti per 3-1 in casa in uno stadio pieno di tifosi: i neroverdi avrebbero dovuto recuperare la sconfitta per 2-1 dell'andata. Impresa che è diventata una montagna in sormontabile con l'espulsione di Zenoni sul finire del primo tempo a causa di una doppia ammonizione. Il primo tempo era terminato sul risultato di 1-1.