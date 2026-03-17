Calcio, Coppa Titano: le semifinaliste ripartono dallo 0-0 dell’andata

Tre Fiori e Virtus si sfidano mercoledì allo stadio di Acquaviva, La Fiorita e Juvenes allo stadio di Dogana

La Coppa Titano si appresta ad eleggere le due squadre finaliste della 68° edizione del trofeo più antico del calcio sammarinese. Da una parte del tabellone, due squadre in corsa anche nella lotta Scudetto: Tre Fiori e Virtus si sfideranno sul sintetico di Acquaviva – domani, con calcio d’inizio alle ore 20:45. Su un lato del campo la grande protagonista dell’ultimo triennio, dall’altra la prima candidata a scalfire l’egemonia neroverde che nel 2025 ha portato tutti i trofei del calcio sammarinese nella bacheca del club di Acquaviva.

La Virtus di Bizzotto centra la qualificazione alla finale ininterrottamente da tre stagioni, essendosi imposta nel 2023 e 2025. Poco meno di un anno fa, la rete di Tortori valse il successo ai danni proprio del Tre Fiori che oggi sogna la vendetta con gli interessi – essendosi guadagnata la vetta solitaria in campionato proprio grazie al largo successo nello scontro diretto di sabato scorso (4-1, doppiette di Sirri e Prandelli). Non sarà della contesa Simone Benincasa, alle prese con la seconda ed ultima giornata di squalifica dopo l’espulsione rimediata in Supercoppa Sammarinese – anche questa disputata contro il Tre Fiori, a dicembre.

Non ci sono squalificati tra i Gialloblù, detto che su Braschi, Mema, Rea e Terenzi pende la spada di Damocle della diffida – come del resto su Amati e Rinaldi, fronte neroverde. L’ennesima gara decisiva tra le squadra di Girolomoni e Bizzotto, grandi protagoniste di questa stagione, sarà trasmessa sia su Titani.tv che su FIFA+.

Sarà invece un’esclusiva della piattaforma OTT e web streaming della Federcalcio di San Marino la seconda semifinale. Al'Ezio Conti di Dogana, La Fiorita e Juvenes Dogana inseguono l’ultimo atto della competizione a partire dalle 20:45 di domani. Il club di Serravalle può annoverare nove titoli nel proprio palmarès, benché solo due di questi siano maturati a seguito della fusione tra le due omonime società nel 2000. Di contro, Ceci va a caccia del suo primo titolo dall’approdo sulla panchina della squadra di Montegiardino. Ben undici giocatori, quasi equamente distribuiti tra le due rose, rischiano di saltare la finale in caso di ammonizione domani sera.

Sia per Juvenes Dogana che per La Fiorita, il successo in Coppa Titano rappresenterebbe anche la concreta opportunità per qualificarsi alla prossima edizione di UEFA Conference League. Il percorso alternativo, che passerà dai playoff di campionato, appare decisamente più tortuoso annoverando contendenti come Folgore, Cosmos, Fiorentino e due tra Virtus, Tre Fiori e Tre Penne.

Vale la pena ricordare che in caso ulteriore parità al termine dei tempi regolamentari di domani (entrambe terminarono 0-0 all’andata), le partite proseguiranno con due tempi supplementari. Qualora anche gli extra-time non dovessero essere risolutivi, saranno i calci di rigore a dirimere i binomi all’altezza delle semifinali della 68° Coppa Titano.