Calcio, corazzata Cervia: preso anche l'esterno Bolognesi

Dopo l'attaccante Stucchi arriva anche l'ex Sammaurese e Sampierana. Il terzino Cavallari al Reno. Vukaj ingaggiato dal Verucchio

In Eccellenza, il Medicina Fossatone ha trovato l’accordo con Giacomo Lanzoni. Si tratta di un ritorno a Medicina per il talentuoso attaccante classe 2000. La prima volta, seppur senza mai scendere in campo a causa del grave infortunio in pre-season, nell’estate del 2023 quando Giacomo firmò per il Medicina Fossatone dopo un’esaltante stagione a Faenza, in Promozione, con 18 reti segnate (secondo marcatore di quel girone D, nonché tra i dieci migliori realizzatori della Promozione Emilia-Romagna).

La carriera di Lanzoni inizia proprio nella squadra della sua città, Faenza, dove cresce, con una breve parentesi a Cesena nel 2009/10, fino alla Prima Squadra, raggiunta in pianta stabile nel 2017/18. Da lì due stagioni in Eccellenza e quattro in Promozione con i biancoazzurri. Poi Medicina appunto, prima di Russi e di nuovo Faenza, nell’ultima stagione.

Molto richiesto il portiere Gianmarco Pazzini, classi 1990, già al Rimini, Savignanese, San Marino, nell'ultima stagione al Santarcangelo. Potrebbe essere il prino acquisto del nuovo Rimini. Molti in questi giorni i giocatori contattati, molti ex Rimini. Se arriverà Massimo Gadda in panchina il preperatore dei portieti dovrebbe essere Stefano Dadina.

PROMOZIONE

L'esterno mancino Davide Bolognesi vestirà i colori del Cervia United nella stagione 2026 / 2027. Dopo quattro stagioni in Serie D, oltre 100 presenze con la Sammaurese e l'ultima annata in Eccellenza con la Sampierana, arriva a Cervia un moderno, capace di abbinare forza fisica, corsa e qualità in entrambe le fasi di gioco. Un profilo di spessore, pronto a fare la differenza in questa nuova avventura.

Il primo volto nuovo della Pol. Reno di mister Mirko Giorgi è il terzino Lorenzo Cavallari, ex Classe. Sono stati riconfermati Pietro Argelli, Alex Cobrescu, Victor Bolognesi, Justin Kema, Matteo Bazzocchi, Stefano Taroni, Simone Palermo, Francesco Gabelli e il capitano Dario De Rose.

Il Diegatro tessera il difensore classe 2002 Nicolò Marconi, ex Santarcangelo, Gambettola, Savignanese e l'esperto centromapista Filippo Magri, classe 1995, ex Ravenna, Alfonsine e nell'ultima stagione al Solarolo. Resta il richiestisisno attaccante Matteo Mazzuoli, 16 reti nell'ultima stagione.

PRIMA CATEGORIA

L'esterno d'attacco Flamur Vukaj, classe 1993, ex Stella e Savio, già al Fratta Terme, approda al Verucchio.

Il centrocampista Riccardo Dadina (1995) è un rinforzo del Classe. Muove i suoi primi passi nel Settore Giovanile dell’Azzurra Mattei prima di approdare al Classe, dove completa il percorso giovanile fino all’esordio, giovanissimo, in Prima Squadra nel campionato di Promozione, categoria nella quale rimane per due stagioni. Successivamente, per motivi di studio, si trasferisce a Bologna vestendo le maglie di Marzabotto e Trebbo in Promozione. Rientrato a Ravenna, riparte dal 𝘔𝘢𝘳𝘪𝘯𝘢 prima di fare ritorno in Biancorosso.

CAMPIONATO SAMMARINESE

Il Tre Penne muove i primi passi per la nuova stagione sportiva e lo fa salutando nove giocatori che hanno fatto parte della rosa per questo anno.

Saluta dopo quattro stagioni il terzino classe 1999 Giacomo Nigretti, che nella stagione 2025-2026 ha fornito tre assist per i suoi compagni. In difesa salutano dopo un anno Angelo Gregorio ed Epson Mosquera, quest’ultimo arrivato durante il mercato invernale. Non vestiranno più biancazzurro anche i sammarinesi Mirko Palazzi, Alessandro D’Addario e Filippo Berardi, per lui 14 gol in Campionato.

Il Tre Penne muove i primi passi per la nuova stagione sportiva e lo fa salutando nove giocatori che hanno fatto parte della rosa per questo anno.

Saluta dopo quattro stagioni il terzino classe 1999 Giacomo Nigretti, che nella stagione 2025-2026 ha fornito tre assist per i suoi compagni.

In difesa salutano dopo un anno Angelo Gregorio ed Epson Mosquera, quest’ultimo arrivato durante il mercato invernale.

Non vestiranno più biancazzurro anche i sammarinesi Mirko Palazzi, Alessandro D’Addario e Filippo Berardi, per lui 14 gol in Campionato.

Infine, la società saluta anche Filippo Fabbri, Gianluca Turchetta e Imre Badalassi. L’attaccante italiano è stato il capocannoniere della squadra di Città con 18 gol tra Campionato e Coppa Titano.

La società desidera ringraziare tutti coloro che hanno vestito la maglia del Città in questi anni, augurando le migliori fortune sportive.

Nel frattempo il direttore sportivo Luca Bollini, confermato per la prossima stagione, è già al lavoro per allestire la squadra del prossimo anno.