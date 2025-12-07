San Marino, Teramo amara: i Titani subiscono il poker (4-1)

A segno anche l'ex Rimini Ameth Fall

Teramo - San Marino 4-1

TERAMO: Torregiani, Botrini, Pietrantonio, Angiulli, Bruni, Alessandretti, Salustri (45' st Kunze), Pavone (36' st Della Quercia), Persano (25' st Fall), Sereni, Carpani (29' st Borgarello). A disp.: Barbacani, Nanapere, Maiga Silvestri, Costanti, Cipolleti. All.: Pomante.

SAN MARINO: Meli (15' st Barone), Pericolini, Muteba, Brighi (15' st Tosi), Ale, Pesoli (35' st Barsi), Useini, Gulinatti, Sambou (35' st Moriano), Visconti, Mussoni (15' st Varriale). A disp.: Tezzele, Seye, Di Palma, Melloni. All.: Malgrati.

ARBITRO: Pelaia di Pavia.

ASSISTENTI: Freda di Avellino e Maffia di Agropoli.

RETI: 17' pt Pesoli, 18' pt Pietrantonio, 30' pt Carpani, 10' st Pavone, 45' st Fall (rig).

AMMONITI: Gulinatti, Brighi.

ESPULSO: 45' st Ale.

TERAMO Il San Marino cade ancora in trasferta, questa volta sul campo del forte Teramo. Tante novità nella formazione dei Titani: le defezioni dei 2007 Wanchope e Lecchi lanciano dal primo minuto l'attaccante della Juniores Mussoni, mentre Muteba esordisce da titolare, con Pericolini che arretra a braccetto per l'assenza di Shiba. In panchina i due nuovi arrivati, gli attaccanti Melloni e Varriale. Gli abruzzesi rispondono con il 3-4-2-1, con Pavone e Sereni, ex Rimini, alle spalle di Persano.

Parte all'attacco la squadra di casa, che al 5' ci prova con un tiro di Salustri da posizione defilata, palla alta. Al 17' Visconti colpisce il palo da fuori area, la ribattuta di Pesoli trova la deviazione di un difensore. Per l'ex Giulianova è il secondo gol in due partite. Un minuto dopo il pari del Teramo, con un'azione da quinto a quinto: cross di Salustri da destra e colpo di testa vincente di Pietrantonio. La squadra di casa alza la pressione e colpisce la traversa con Persano al 25', mentre due minuti dopo Pavone di sinistro calcia a lato, non sfruttando un cross di Pietrantonio. Il gol è nell'aria e arriva alla mezz'ora, con Carpani che conferma di essere un centrocampista con il fiuto del gol: l'ex Recanatese infila in sforbiciata con il destro. Il San Marino prova a scuotersi dopo il gol, al 38' una punizione di Visconti è respinta dalla barriera, ci prova Muteba, ma il tiro è alto. A inizio ripresa il Teramo accelera: al 49' Pietrantonio colpisce il palo su punizione, al 55' Sereni serve l'inserimento di Pietrantonio, il rasoterra al centro trova il velo di Carpani e l'inserimento a rimorchio di Pavone, che con il sinistro batte Meli per la terza volta. Al 60' doppio esordio nel San Marino: entra l'Under 2007 Barone in porta e l'esperto attaccante Varriale per Mussoni. Il doppio vantaggio permette agli abruzzesi di gestire, poi al 79' Alessandretti di testa sugli sviluppi di un angolo mette a lato di testa. Nel finale l'ex Bellaria e Rimini Ameth Fall fa poker su rigore.