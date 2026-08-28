Calcio D, al Tropical Coriano il 2008 Francesco Scapoli
L'attaccante centrale arriva dal Cesena dove ha militato dall’Under 15 fino all’Under 18, conquistando due Campionati Nazionali di Serie C
L'A.S.D. Tropical Coriano è lieta di annunciare ufficialmente che Francesco Scapoli è un nuovo calciatore biancorossoblù.
Classe 2008, attaccante centrale, arriva al Daniele Grandi dopo un importante percorso di crescita nel settore giovanile del Cesena, dove ha militato dall’Under 15 fino all’Under 18, conquistando due Campionati Nazionali di Serie C.
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