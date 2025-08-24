Calcio D, Coppa Italia. Sammaurese concreta: 2-0 al Sansepolcro

I romagnoli si aggiudicano il preliminare di Coppa Italia con reti di Nisi e Bertani prenotando così il primo turno tra una settimana a Foligno

Un’Inter SM Sammaurese alquanto concreta batte 2-0 il Vivi Altotevere Sansepolcro al Macrelli e si aggiudica il preliminare di Coppa Italia di Serie D, prenotando così il primo turno, in programma tra una settimana a Foligno.



Dopo una partenza vivace, contraddistinta da una chance toscana di Vitiello parata da Pazzini e da una duplice occasione giallorossa con un colpo di testa di Opizzi e una girata di Lucatti (entrambe presa del portiere ospite), i romagnoli accelerano: prima Nisi con una conclusione defilata e potente impegna Ermini, la deviazione viene recuperata dallo stesso Nisi che la mette in mezzo per Casolla, il cui tentativo termina alto. Quattro minuti dopo i bianconeri rivali tentano un approccio offensivo meno timido, ma Pazzini risponde bene al diagonale di Bocci. 5′ dopo tripudio al Macrelli grazie al primo gol stagionale: la sblocca Nisi in contropiede, primo tiro respinto e sul tap in il nostro numero 4 insacca il vantaggio. Un minuto più tardi, ancora di rimessa, Casolla serve in area Dimitri, botta a cercare l’angolo lontano out di poco. Finale di frazione che vede la truppa di mister Asta controllare con sagacia l’andamento, poi tutti negli spogliatoi a rifiatare.



In avvio di ripresa (47′) arriva il raddoppio: cross rasoterra di Cenci e zampata vincente di Bertani che non lascia scampo. Avversari che ci provano con Bocci, tuttavia Pazzini è attento. Passano i minuti e girandola di cambi che non muta la situazione, compagine di mister Asta sul pezzo e bravissima a gestire (nel finale di gara per due volte di testa Petricci non centra lo specchio della Sammaurese). Testa al prossimo turno e al campionato, avanti tutta!



INTER SM SAMMAURESE: Pazzini, Opizzi, Magnanini, Nisi, Zaccariello, Dall’Osso, Cenci, Bertani, Lucatti, Casolla, Dimitri. A disp: Pericoli, Lambertini, Moncastelli, Berto, Manzi, Conti, Deshkaj, Infantino, Aziz. All Asta



VIVI ALTOTEVERE SANSEPOLCRO: Ermini, Barboni, Merciari, Omohonria, Borgo, Fumanti, Belli, Massai, Bocci, Alagia, Vitiello. A disp: Bambara, Andreani, Innocentini, Gennaioli, Brizzi, Testerini, Corsini, Barculli, Petricci. All Ciampelli



Reti: 31′ Nisi, 47′ Bertani





