Calcio D: il Poggibonsi esonera Barontini, ex mister Sampierana

La squadra toscana è all'ultimo posto della classifica con due punti e nessuna vittoria. In rosa anche Pippi e Ponticelli

A cura di Stefano Ferri Redazione
14 ottobre 2025 16:17
Esonero anche pder l'ex tecnico della Sampierana Federico Barontini, quest'anno sull panchina del Poggibonsi (serie D girone E ) in cui militano anche i giocatori Ponticelli e Pippi. La formazione toscana è all'ultimo posto della classifica con due punti in sette partite, unico club del girone a non avere ancora vinto una partita.

La società toscana desidera ringraziare il tecnico per l’impegno, la professionalità e la dedizione dimostrata durante il suo percorso alla guida della squadra, riconoscendo il lavoro svolto in questi mesi.

Nell’attesa di individuare il nuovo allenatore, la guida della prima squadra sarà temporaneamente affidata a Gabrio Gamma, attuale vice allenatore, che garantirà continuità e organizzazione durante questa fase di transizione.

L’US Poggibonsi augura a mister Federico Barontini le migliori fortune per il prosieguo della carriera.

