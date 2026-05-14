Calcio D, penalizzazione di -11 al Chieti. Playout Recanatese-San Marino

La Corte d’Appello Federale che ha accolto il ricorso presentato dalla Procura federale. Il Sora si salva. Il San Marino allo spareggio salvezza

Cheti retrocesso in Eccellenza e San Marino ai playout. E' l'effetto della sentenza della Corte d’Appello Federale che ha accolto il ricorso presentato dalla Procura federale infliggendo 11 punti di penalizzazione alla società neroverde che, dunque, retrocederà direttamente in Eccellenza senza passare per i playout.

Confermate anche l’ammenda da 5 mila euro e l’inibizione di tre mesi per il presidente Gianni Di Labio.

Con la nuova classifica il Chieti scivola al terzultimo posto con 24 punti e perde anche la possibilità di disputare il playout salvezza, a causa del distacco di 14 punti dal Sora, che ottiene così la permanenza diretta in Serie D.

La decisione ribalta il verdetto di primo grado e modifica anche il quadro degli spareggi: l’unico playout sarà quello tra Recanatese e San Marino.