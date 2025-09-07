Calcio, D Sammaurese: debutto vincente a Castelfidardo (1-3)

Doppietta di Casolla e rete di Infantino nel primo tempo dominato dalla squadra di Asta, per i padroni di casa a segno Zanutel, palo di Bulgari.

Un primo tempo sontuoso in cui la Sammaurese vola, ma anche la capacità di saper controllare con un uomo in meno per tutta la ripresa. La compagine romagnola brilla nella prima di campionato e vince 3-1 a Castelfidardo.

All’8′ botta da fuori di Zaccariello, palla out sopra la traversa. Passano i giallorossi al 20′ con Dimitri che serva Casolla, bravo ad insaccare in solitaria. Dopo appena 8′ Casolla si ripete. Fallo di mano in area di un difensore marchigiano, il bomber giallorosso dal dischetto non tradisce. Al 33′ Lucatti in progression quasi sorprende il portiere, la sfera è fuori. Nel finale di tempo arriva il tris della formazione di Asta. Disimpegno errato del Castelfidardo, Infantino prende palla e punisce. Dopo appena un minuto Conti prende il secondo giallo e lascia la Sammaurese in 10. Al 46′ palo colpito da Bulgari con un colpo di testa.

Locali che cercano di farsi sotto ed al 56′ accorciano con Zanutel che incorna e segna con l’aiuto del palo. A poco a poco la Sammaurese anestetizza la sfida, nonostante l’avversario ci provi fino in fondo, e si prende tre punti fondamentali per partire al meglio.

CASTELFIDARDO: Osama, Bugari, Massa, Palumbo, Fiscaletti, Locanto, Abagnale, Clerici, Traini, Palestini, Mataloni A disp: Coccia, Dovhanyk, Paramatti, Tarulli, Stragapede, Taddei, Bartoli, Clienti, Zanutel All Cuccù

INTER SM SAMMAURESE: Pazzini, Bianchi, Opizzi, Sare, Zaccariello, Dall’Osso, Dimitri, Infantino, Lucatti, Casolla, ContiA disp: Pollini, Moncastelli, Manzi, Berto, Tombesi, Nisi, Gessaroli, Deshkaj, Ventoruzzo. All Asta

Reti: 20′ 28′ Casolla, 43′ Infantino, 56′ Zanutel