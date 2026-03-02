Calcio D, Sasso Marconi: esonerato mister Franco Farneti

Il nuovo tecnico sarà annunciato nelle prossime ore. Domenica scontro salvezza a Coriano

Il Sasso Marconi ha comunicato di aver sollevato dall’incarico di responsabile tecnico della prima squadra Franco Farneti. La decisione è stata ufficializzata attraverso una nota diffusa dal club gialloblù nelle ultime ore.

La società ha espresso sinceri ringraziamenti al tecnico per il lavoro svolto con intensità e professionalità, sottolineando l’impegno profuso nel corso della stagione e augurandogli il meglio per il prosieguo del proprio percorso sportivo.

Il club ha annunciato che nelle prossime ore sarà reso noto il nome del nuovo allenatore, che dirigerà già da domani la ripresa degli allenamenti. Una scelta immediata per dare continuità al lavoro del gruppo.

Il nuovo tecnico siederà sulla panchina del Sasso Marconi domenica 15 marzo allo stadio “Grandi” di Coriano, in occasione di un delicato match spareggio che attende la formazione gialloblù.