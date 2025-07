Calcio, deferito il Rimini e la De Salvo: in arrivo un'altra penalizzazione

Alla presidentessa è stato contestato di aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche

Poco prima dell'arrivo del comunicato del Rimini Calcio riguardante il preliminare per la vendita della società, è arrivato il deferimento del club biancorosso. In sostanza, per il Rimini è in arrivo un'ulteriore penalizzazione per cui il Rimini dovrebbe partire da -6 (se non ne arrivano altre penalità come è possibile).

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazioni della Co.Vi.So.C., ha deferito al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare le società Triestina (Girone A di Serie C) e Rimini (Girone B di Serie C), nonché i rispettivi legali rappresentanti e dirigenti, per una serie di violazioni di natura amministrativa.

Nel dettaglio di seguito tutti i deferiti.



U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 s.r.l.

Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella, rispettivamente presidente ed amministratore delegato della Triestina, sono stati deferiti per non aver provveduto, entro il termine dell’1 luglio 2025: al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo, degli altri compensi dovuti in favore dei tesserati, nonchè dei compensi dovuti in favore delle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;

al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi rispettivamente alle mensilità di aprile 2025 e maggio 2025, delle ritenute Irpef relative agli altri compensi dovuti in favore dei tesserati, nonchè dei contributi INPS dovuti alle figure professionali per la mensilità di maggio 2025.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte ai propri legali rappresentanti pro-tempore, nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S..



RIMINI F.C. s.r.l.

Palma Stefania Di Salvo, amministratore unico del Rimini, è stata deferita per non aver provveduto, entro il termine dell’1 luglio 2025:

al pagamento degli emolumenti netti, degli altri compensi dovuti in favore dei tesserati, nonchè dei compensi dovuti in favore delle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;

al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps relativi alla mensilità di maggio 2025, nonchè dei contributi INPS dovuti alle figure professionali per la mensilità di maggio 2025.

Alla sig.ra Palma Stefania Di Salvo è stato contestato, altresì, il mancato deposito delle informazioni economico-finanziarie previsionali (budget) riguardanti il periodo 1° luglio 2025 - 30 giugno 2026. Ai sigg.ri Palma Stefania Di Salvo e Sauro Cancellieri, inoltre, è stato contestato di aver sottoscritto e depositato presso la Co.Vi.So.C. una dichiarazione attestante circostanze non veridiche.

La società è stata deferita a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le violazioni disciplinari ascritte ai propri tesserati, nonché a titolo di responsabilità propria. Alla società, inoltre è stata contestata la recidiva, ex art.18, comma 2, C.G.S..