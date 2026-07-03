Calcio, Delbianco dall'Urbania al Tropical Coriano
Classe 2006, laterale di piede sinistro, grazie alla sua duttilità può ricoprire diversi ruoli sulla fascia mancina
Il Tropical Coriano annuncia ufficialmente che Filippo Delbianco è un nuovo calciatore biancorossoblù. Su di lui c'era anche il Misano.
Classe 2006, laterale di piede sinistro, grazie alla sua duttilità può ricoprire diversi ruoli sulla fascia mancina. Proviene dall'Urbania, Eccellenza Marche, dopo tre campionati disputati nel Misano in Promozione.
"𝐻𝑜 𝑠𝑐𝑒𝑙𝑡𝑜 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐ℎ𝑒́ 𝑛𝑒 ℎ𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑝𝑖𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛 𝑑𝑎 𝑠𝑢𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎̀, 𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒. 𝐿𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑖𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑚𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑎: ℎ𝑜 𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑢𝑛 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑡𝑜, 𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑎𝑡𝑜 𝑎 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑟𝑢𝑖𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑎𝑙𝑐𝑜𝑠𝑎 𝑑𝑖 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒. 𝐴𝑟𝑟𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑜𝑛𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑐𝑟𝑒𝑠𝑐𝑒𝑟𝑒 𝑒 𝑑𝑖 𝑚𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖 𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑞𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎 𝑖𝑛 𝑜𝑔𝑛𝑖 𝑚𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜. 𝑆𝑜𝑛𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑟𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑒 𝑎 𝑣𝑖𝑣𝑒𝑟𝑙𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑔𝑛𝑜, 𝑖𝑛𝑠𝑖𝑒𝑚𝑒 𝑎𝑖 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑔𝑛𝑖, 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑒 𝑎𝑖 𝑡𝑖𝑓𝑜𝑠i"
Il giovane difensore classe 2008 Lorenzo Domeniconi, ex Primavera Rimini FC, continuerà a vestire i colori gialloblù del Santarcangelo e sarà a disposizione di mister Mastronicola anche per la prossima stagione.