Calcio, Diegaro a due facce nel triangolare con San Vittore e Rumagna

Successo per 1-0 firmato da Scarponi sul San Vittore, sconfitta per 4-3 contro il Rumagna con in campo tanti giovani. E' rientrato Guarino

Nel triangolare di Cesena con Rumagna e San Vittore, il Diegaro ha vinto la prima partita e perso la seconda.

Nei primi 45 minuti successo di misura del Diegaro sul San Vittore (Prima categoria) per 1-0 con gol di Scarponi poco dopo la mezzora. Prima parte di frazione in equilibrio con la squadra di Giorgi un po’ imballata per i pesanti carichi di lavoro della preparazione, poi il Diegaro si è sciolto e si è fatto pericoloso più volte, prima e dopo il gol nato da un’azione manovrata Bonandi-Scarponi-Soumahin: due conclusioni respinte dal portiere di Casalboni e Pasini, e Scarponi a segno al terzo tentativo con un preciso tiro di destro da dentro l’area. Occasioni anche per Pasini e Casalboni solo davanti al portiere. In campo il 2008 Savini.

DIEGARO (4-2-3-1): Barducci; Soumahin, Corbara, Cappello, Domeniconi; Giorgini, Scarponi; Bonandi, Pasini, Savini; Casalboni.

Dopo la sfida tra Rumagna e San Vittore terminata 0-1, il Diegaro ha affrontato il Rumagna (altra formazione di Prima) soccombendo per 4-3 in un match preso il mano subito dal Rumagna (2-0, poi 4-1). Mister Giorgi ha schierato una squadra con molti giovani pagando dazio alla inesperienza a qualche incertezza difensiva. Una prestazione di livello inferiore al primo tempo al cospetto di una squadra di valore candidata a recitare un ruolo di primo piano in campionato.

Di pregevole fattura la rete di Maiolani con un tiro da fuori area (a segno anche Torelli e Mazzuoli). Positivo il rientro di Guarino dopo l’infortunio nell’ultimo quarto d’ora.

Prossimo impegno per il Diegaro mercoledì contro il Granata a Diegaro alle ore 19, ultimo test prima dell’avvio della stagione domenica 31 agosto a Riccione.

DIEGARO (4-3-3): Zammarchi; Ravaioli, Donati, Cappello, Giacalone; Torelli, Mazzuoli, Bianchi; Maiolani, Fiumana, Ensini.