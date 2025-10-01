Calcio, Diegaro: Casalboni a caccia del gol. Ingaggiato il difensore Fiumi

La sfida contro lo SPIV dell'ex mister Biserni è l'occasione del rilancio. L'attaccante: 'Voglio sbloccarmi'. Il difensore arriva in prestito dal F.C. Ronco

Cinque punti con una sola vittoria in cinque partite, classifica non esaltante (zona playout), ma molto corta e quindi con possibilità di recuperare posizioni migliori, attacco che ancora deve ingranare (sei gol): il Diegaro cerca il colpo d’ala per prendere il volo come negli auspici della vigilia.

Tra gli attaccanti in rete il solo Pasini (due gol), l’uomo assist Bonandi deve ancora bollare, così Marco Casalboni, classe 2004, detto il Gallo per la somiglianza nella corsa e nell’esultanza a bomber Belotti, quest’ultimo protagonista di una prestazione tutto cuore nella trasferta di Bellariva, la migliore per quanto lo riguarda in questo scorcio di stagione.

Marco Casalboni, cosa manca al Diegaro per fare il salto di qualità?

“Più cattiveria, determinazione e precisione nell’ultimo passaggio, per il resto non ci manca nulla a cominciare dalla qualità del gioco. Del resto,dopo cinque partite appena, con una squadra tutta nuova, difficile trovare la quadra. Stiamo cercando l’assetto giusto per essere più pericolosi in fase offensiva e finalizzare al meglio la mole di gioco che creiamo: con mister Giorgi stiamo lavorando in questo senso. Anche a Bellariva abbiamo tenuto noi in mano il pallino del match per quasi tutta la partita. C’è fiducia di sbloccarci e raccogliere contro lo Spiv la seconda vittoria stagionale”.

L’ambizione personale di Casalboni?

“Avvicinarmi il più possibile alla doppia cifra, altrimenti segnare meno gol ma decisivi per il successo in modo tale da dare il maggior contributo possibile alla squadra. Contro il Bellariva penso di aver fatto la mia parte, ho messo lo zampino nelle azioni più pericolose, ho lavorato molto per la squadra. Sono un giocatore generoso, ma mi rendo conto che il mio modo di giocare è dispendioso e in zona gol poi pago la mancanza di lucidità: con l’aiuto del mister ed i consigli dei compagni più esperti sto lavorando per migliorare. Avere compagni come Bonandi e Scarponi è un valore aggiunto. Ho fiducia che il mio primo gol arriverà presto, sarebbe una bella iniezione di fiducia”.

MERCATO Il Diegaro annuncia l’arrivo in prestitto di Pietro Fiumi. Nato a Forlì il 5 agosto 2005, Fiumi è un difensore centrale di piede destro cresciuto calcisticamente in Romagna tra Junior Cervia e Sammaurese. Arrivato al Futball Cava Ronco nella stagione 2024/2025, ha collezionato una presenza ufficiale prima di essere costretto a un lungo stop a causa della rottura del legamento crociato, subita durante la gara inaugurale di Coppa Italia “Dorindo Sanguanini” contro il Faenza. Il giovane centrale è tornato a disposizione nel finale di stagione, dimostrando grande determinazione e spirito di sacrificio e ha collezionato delle presenze nell’attuale stagione.

