Calcio: domani torna la Serie A, ma occhi puntati su San Marino

La Virtus sogna la Conference League contro il Breidablik

Domani riparte ufficialmente la Serie A con la sfida tra matricole Cremonese e Sassuolo, un match che apre un campionato ancora in pieno fermento di calciomercato. Molte squadre sono infatti ancora un cantiere aperto: il Bologna, atteso sabato alle 18.30 contro il Como, ha appena tesserato l’esterno d’attacco Jonathan Rowe, mentre il Parma prepara una vera rivoluzione offensiva con gli innesti di Oristanio e Cutrone, pronti a esordire nella sfida interna contro l’Atalanta.

Ma se in Italia si guarda al ritorno del campionato, a San Marino cresce l’attesa per una serata storica. Stasera alle 21 la Virtus, campione in carica del Titano, scenderà in campo contro gli islandesi del Breidablik per l’accesso alla fase finale della Uefa Conference League.

Si tratta di un appuntamento senza precedenti per il calcio sammarinese: mai nessuna squadra del piccolo stato ha raggiunto i gironi di una competizione europea. La Virtus, reduce da un percorso sorprendente nelle qualificazioni, ha la possibilità di scrivere una pagina indimenticabile per tutto il movimento calcistico del Titano.

Oltre al prestigio sportivo, un eventuale successo garantirebbe al club una visibilità internazionale e un ritorno economico importantissimo, capace di alimentare ulteriormente la crescita del calcio sammarinese, spesso relegato ai margini delle cronache sportive.