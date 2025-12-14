Pietracuta beffato al 93': Pelliconi esalta il Sanpaimola (2-1)

Al 63' rossoblù in dieci per l'espulsione di Michele Cevoli

Sanpaimola - Pietracuta 2-1

SANPAIMOLA: Wangue, Sorghini, Guidi (31' st L.Zannoni), Fusari, Alberani, Landini, Montuschi, El Ghazali, Pelliconi, Bugani, Correnti (24' st Filippi). A disp.: Cortesi, Turrini, El Abbassi, Minardi, Milazzo, S.Fabbri, Paolini. All.: Messina.

PIETRACUTA: Amici, Giocondi (40' st Proverbio), Faeti, Capicchioni, Fabri, M.Cevoli, Sapori (22' st Valli Casadei), Mani, Osayande (34' st Lazzari), S.Zannoni, Bernardi (22' st Giacopetti). A disp.: Giardini, Pasolini, Valentini, Sensoli. All.: R.Cevoli.

ARBITRO: Izzo di Faenza.

RETI: 18' pt Giocondi, 32' pt Bugani (rig.), 48' st Pelliconi.

AMMONITI: Sorghini, Montuschi, Faeti, Mani, Proverbio.

ESPULSI: 18' st M.Cevoli.

CONSELICE Al 93' Pelliconi regala i tre punti al Sanpaimola contro il Pietracuta, costretto per mezz'ora in dieci. Nel primo tempo gara equilibrata e agonisticamente combattuta, con ritmi spezzettati. A passare in vantaggio è il Pietracuta, che sugli sviluppi di una mischia trova la rete con una sforbiciata del terzino Giocondi. Il Sanpaimola accusa il colpo, ma limita i danni, trovando il pari al 32': fallo in area su Bugani, che dal dischetto non fallisce, spiazzando Amici. Il gol esalta i ravennati che premono fino all'intervallo. Nella ripresa la squadra di casa trova spesso la profondità e Michele Cevoli è costretto a due falli da cartellino giallo: al 63' il Pietracuta è in dieci. La superiorità numerica dà spinta ai ravennati, che trovano la vittoria nel recupero: calcio d'angolo di Filippi sul secondo palo, Fusari rimette in mezzo, la sfera arriva a Pelliconi che da due passi fredda Amici.