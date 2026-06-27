Calcio Eccellenza, capitan Fuchi resta al Santarcangelo

Rinnovata la partnership con Centro Petroli Baroni, che continuerà a essere il main sponsor e naming partner del Valentino Mazzola

Nonostnate le molte richieste il capitano Leonardo Fuchi resta al Santarcangelo. Leader dentro e fuori dal campo, simbolo di appartenenza e punto di riferimento per tutto l’ambiente gialloblù, Leo ha scelto ancora una volta il Santarcangelo. Cuore, responsabilità e assoluta fiducia nel progetto della società.

“Il mio rinnovo a Santarcangelo è dettato da un senso di dovere che provo nei confronti di questa società, questi colori e questa città. C’è un legame quasi viscerale che ci unisce da anni, fatto di battaglie, momenti duri e obiettivi sempre più ambiziosi. Chi mi conosce sa che non ho mai intrapreso le strade più facili, cercando sempre le sfide più vere. Rimanere qui, oggi, significa guardare oltre qualsiasi logica che non sia l’amore per questa maglia. Essere un punto di riferimento e un esempio per i ragazzi che sognano un giorno di indossare questa divisa è un orgoglio impagabile. Questa responsabilità sarà la mia benzina per andare oltre ogni ostacolo. Ci attenderà un campionato tosto, equilibrato e molto romagnolo. E il Santarcangelo si farà trovare sicuramente pronto.”