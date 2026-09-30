Calcio Eccellenza, Coppa Italia: il Rimini agli ottavi. Battuto il Pietracuta 3-0

Le reti di Bellavista, Bertani nel primo tempo e di Piazze nella ripersa

Il Rimini sa solo vincere. La squadra di Gadda regola il Pietracuta 3-0, reti di Bellavista, Bertani e Piazze e si regala gli ottavi di Coppa Italia d’Eccellenza.



Dopo una fase di studio, durata diversi minuti, il Rimini sblocca la gara sfruttando una palla inattiva. Al 28’ su un angolo di Pasquini svetta Bellavista: 1-0. Gli uomini di Gadda continuano a gestire la gara, chiudendo tutti gli spazi e senza concedere il palleggio al Pietracuta. Al 40’, sfruttando un clamoroso pasticcio difensivo, Bertani, a tu per tu con il portiere raddoppia: 2-0. I padroni di casa continuano a gestire il ritmo della gara anche nella ripresa.

Al 15’, la squadra di Gadda trova il tris. Su un cross di capitan Fabbri, Piazze impatta di testa, ma il pallone viene intercettato di mano dalla difesa. Samaritani indica il dischetto. Piazze dagli undici metri batte Mattei, che tocca ma non riesce a impedire la rete: 3-0. Alla mezz’ora della ripresa si fa vedere anche la squadra di Fregnani, con un tiro dall’altezza della lunetta, che Pollini respinge in angolo. Al 35’ il Rimini flirta con il poker.

Sugli sviluppi di un corner, Nisi si accentra e calcia, Mattei risponde presente. Nel finale i biancorossi amministrano il risultato. Gadda concede spazio anche a Ricci e Paganini, due ragazzi provenienti dall’under 18 del club, allenata da Andrea Bruniera.

IL TABELLINO

Rimini: Pollini, Ciavatta, Bellavista, Maggioli, Carnesecchi (1 st Fabbri), Zulu (41 st Ricci) Pasquini, Carlini (30 st Paganini), Bertani (1 st Nisi, Ammora, Vitucci (1 st Piazze), All. Gadda

Pietracuta: Mattei, Faeti, Medici Macedo (15 st Bellucci), Tiraferri, Guidi, Mussoni (3 st Zanni), Sapori, Galassi (20 st Bernardi), Angelini (41 st Pacini), Gessaroli (1 st Proverbio), Alessi, All Fregnani

Arbitro: Samaritano Riccardo di Ravenna Assistenti: Milandri di Cesena, Spani Ravenna

Reti 28’ Bellavista, 40’ Bertani, 60' Piazze su rigore







