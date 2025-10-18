Calcio Eccellenza, F. Cava Ronco: tesserato Lambertini. Osteria Grande: nuovo mister

Il difensore classe 2002 ha giocato con Savignanese e Medicina. Il nuovo tecnico del club bolognese è Fabio Malaguti, ritorna Grazioso

La FCR Forlì dà il benvenuto a Filippo Lambertini, difensore classe 2002, che entra ufficialmente a far parte della prima squadra biancorossa. Cresciuto nei Settori Giovanili di Bologna, Cesena e Vis Pesaro, ha poi vestito le maglie di Reggiana, Foligno, Savignanese, Medicina Fossatone e, più recentemente, Inter SM Sammaurese.

La Società Ac Osteria Grande SSD, dopo il divorzio da mister Giangiacomo Geraci (accordo per una consensuale risoluzione del contratto) ha affidato la squadra a Fabio Malaguti. Si tratta di un allenatore di grande esperienza, con tante stagioni di buon livello alle spalle e, in tasca, il cartellino Uefa A, invero di allenatore professionista FIGC di seconda categoria (può allenare una squadra di Lega Pro, Dilettanti e giovanili di ogni ordine e grado).

Dieci anni fa la sua carriera cominciò una scalata che lo portò a passare dalla Prima categoria con il G.S. Cagliari Bologna allo splendido lustro in casacca Castenaso con cui salì dalla Prima Categoria nel 2017/18, passando in Promozione, all’Eccellenza nel 2019/20 in cui rimase fino al 2021/22. Quindi il triennio tra Eccellenza e Serie D al Sasso Marconi.

Una particolarità di mister Fabio Malaguti è che, in carriera, vanta la vittoria di almeno un campionato di ogni categoria, dalla Terza categoria all’Eccellenza. Al termine della stagione 2023/2024, Malaguti vinse anche il meritato “Premio Panchina 2024” grazie all’Associazione Italiana Allenatori Calcio di Bologna che lo scelse per la vittoria del campionato di Eccellenza ottenuta con il Sasso Marconi.

Mister Malaguti, debutterà sulla panchina dell’Osteria Grande domenica 19 ottobre, a Budrio, nella sfida storica contro Ars et labor Ferrara.

Dopo un inzio di stagione a Bentivoglio ritorna Francesco “Checco” Grazioso, protagonista della promozione in Eccellenza e della salvezza dello scorso anno.