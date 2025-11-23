Filippo Mancini, che impatto: altri due gol, Sampierana k.o. con la Comacchiese (2-1)
L'attaccante ex Tropical Coriano ha già segnato 3 reti in 2 partite. Sampierana perde la vetta
Comacchiese - Sampierana 2-1
COMACCHIESE: Campi, Minieri, Ferri, Gordini, Fiorini (23' st Manfrini), Temporin, Centonze, Montanari, Gherlinzoni (38' st Taroni), Brito, Mancini. A disp.: Ferretti, Bakaltes, Felloni, Ravaglia, Draghetti, El Shazly, Farinelli. All.: Candeloro.
SAMPIERANA: Ravaioli, Rossi, Crociati, Conficoni (1' st Pippi), Narducci (12' st Quercioli), Lo Russo, Bolognesi, Petrini (12' st Corzani), Montesi, S.Braccini, Ariyo. A disp.: Zamagni, Pieri, Sylla, D.Braccini, Cangini, Pungelli. All.: Belli.
ARBITRO: Romini di Ravenna.
RETI: 13' pt e 5' st Mancini, 31' st Quercioli.
AMMONITI: Quercioli.
COMACCHIO La Sampierana, sconfitta dalla Comacchiese, slitta al secondo posto in classifica. Match Winner Filippo Mancini, neo acquisto che sta spostando gli equilibri. L'attaccante apre le marcature al 13' su assist di Gherlinzoni, bravo a controllare e a evitare un paio di difensori. Il sinistro di Mancini si infila sotto la traversa. Tre minuti dopo su calcio d'angolo replica la squadra ospite, colpo di testa di Rossi a lato. Un'incertezza di Gordini potrebbe liberare al tiro Montesi, pronta uscita di Campi che salva tutto. Replica Brito, tiro ribattuto in angolo. Al 27' Montesi, tra i più attivi, servito da Ariyo, calcia a lato. Il primo tempo finisce con un'altra occasione per Ariyo, che dopo un rimpallo mette alto. A inizio ripresa Gherlinzoni mette al centro un'invitante palla a rimorchio, nessuno ne approfitta. Al 50' Brito si libera di due difensori, perde l'attimo per il tiro, ma riesce a servire rasoterra Mancini, che arriva puntuale all'appuntamento con il raddoppio. Un minuto dopo Mancini su punizione, Brito non riesce a deviare. Al 53' Fiorini manca una buona occasione. Al 61' angolo per i locali, Fiorini non riesce a trovare la coordinazione vincente. Al 76' la Sampierana accorcia dopo una fase di equilibrio: sugli sviluppi di un angolo, Quercioli di testa batte Campi. Al 78' Montesi calcia di poco a lato. Gara emozionante fino al termine, con la Sampierana che preme, ma la Comacchiese riesce a difendere il prezioso vantaggio, grazie anche a un intervento miracoloso di Campi al 95'.