Eccellenza girone B: Ars et Labor e Mezzolara, che risposta: tornano capolista a suon di gol

Mezzolara a valanga sul campo del Pietracuta, Young Santarcangelo beffato al 93' e battuto dal Castenaso

di Riccardo Giannini

Nella 14esima giornata del girone B di Eccellenza, nuovo ribaltone in vetta. La Sampierana cade 2-1 sul campo della Comacchiese: a decidere la gara è Filippo Mancini, neo acquisto, 3 reti in 2 partite. I bianconeri scivolano a -2 dalla vetta, occupata dalla coppia Ars et Labor Ferrara e Mezzolara. Gli estensi erano chiamati al riscatto, dopo 4 partite senza vittorie, così nell'anticipo del sabato hanno rifilato cinque reti al Mesola, con Carbonaro autore di una doppietta. Clamorosa, anche nelle proporzioni, la vittoria del Mezzolara in casa del Pietracuta: un rotondo 5-0. Due i pareggi per 0-0: quello tra Massa Lombarda e la matricola Fratta Terme, e tra Russi e Medicina Fossatone. Il Sant'Agostino espugna 2-1 il campo del fanalino di coda Solarolo, successo del Futball Cava Ronco in casa con il Sanpaimola. Lo Young Santarcangelo passa in vantaggio, ma viene rimontato e battuto 2-1 dal Castenaso. In zona playout, il Santarcangelo e il Pietracuta sono distanti rispettivamente 3 e 5 punti dal Sanpaimola. Gran salto del Faenza, che con tre vittorie di fila aggancia il settimo posto.

Classifica

Ars et Labor e Mezzolara 27, Sampierana 26, Castenaso e Futball Cava Ronco 24, Massa Lombarda 23, Faenza e Medicina Fossatone 21, S.Agostino e Fratta Terme 19, Russi 18, Sampaimola 17; Comacchiese 16, Santarcangelo 14, Pietracuta e Osteria Grande 12; Mesola 10, Solarolo 9.