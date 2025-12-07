Santarcangelo, brutta sconfitta a Solarolo con due espulsi (4-1)
Gialloblù in dieci dal 58' per l'espulsione di Marconi, nel finale rosso anche a Lombardi
Solarolo - Young Santarcangelo 4-1
SOLAROLO: Lusa, Mengozzi, Poggesi, Savini (15' st Costa), Nastase, Mongardi, Santucci (35' st Longo), Magri (45' st Protti), Andreoli (45' st Menicucci), Fernandi, Piancastelli. A disp.: Zannoni, Del Monte, Vallicelli, Cuomo, De Marco. All.: Montalti.
SANTARCANGELO: Golinucci, Ciavatta (33' st Rocchi), Galassi (17' st Ceccarelli), Zaghini, Zanni, Marconi, Misuraca (24' st Madonna), Cenci, Vitucci (20' st Para), Sorrentino (13' st Bianchi), Lombardi. A disp.: Chiarabini, Domeniconi, Banzola, Semprini. All.: Riccipetitoni.
ARBITRO: Chouiref di Piacenza.
RETI: 8' pt Nastase, 35' pt Andreoli, 11' st Santucci, 33' st Ceccarelli, 47' st Menicucci.
AMMONITI: Ciavatta, Lusa, Savini, Magri, Santucci, Mengozzi, Longo, Protti.
ESPULSO: 13' st Marconi, 42' st Lombardi.