Santarcangelo, brutta sconfitta a Solarolo con due espulsi (4-1)

Gialloblù in dieci dal 58' per l'espulsione di Marconi, nel finale rosso anche a Lombardi

A cura di Riccardo Giannini Redazione
07 dicembre 2025 17:01
Young Santarcangelo
Solarolo - Young Santarcangelo 4-1

SOLAROLO: Lusa, Mengozzi, Poggesi, Savini (15' st Costa), Nastase, Mongardi, Santucci (35' st Longo), Magri (45' st Protti), Andreoli (45' st Menicucci), Fernandi, Piancastelli. A disp.: Zannoni, Del Monte, Vallicelli, Cuomo, De Marco. All.: Montalti.

SANTARCANGELO: Golinucci, Ciavatta (33' st Rocchi), Galassi (17' st Ceccarelli), Zaghini, Zanni, Marconi, Misuraca (24' st Madonna), Cenci, Vitucci (20' st Para), Sorrentino (13' st Bianchi), Lombardi. A disp.: Chiarabini, Domeniconi, Banzola, Semprini. All.: Riccipetitoni.

ARBITRO: Chouiref di Piacenza.

RETI: 8' pt Nastase, 35' pt Andreoli, 11' st Santucci, 33' st Ceccarelli, 47' st Menicucci.

AMMONITI: Ciavatta, Lusa, Savini, Magri, Santucci, Mengozzi, Longo, Protti.

ESPULSO: 13' st Marconi, 42' st Lombardi.

