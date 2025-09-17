Calcio Eccellenza, la Sampierana stende il Pietracuta (1-0)

Secondo successo di fila per la squadra di Belli. Decide un gran rete di Montesi nella ripresa. Domenica nuovo match casalingo contro il Mesola

Seconda vittoria consecutiva della Sampierana , questa volta ai danni del Pietracuta. Partita giocata ad altissimo ritmo da entrambe le formazioni, le numerose ipartenze delle compagini hanno fornito un buon spettacolo per il numeroso pubblico presente.

Nel primo tempo va vicino al gol la Sampierana al 6' a seguito di una ripartenza velocissima dei bianconeri con Lo Russo che serve Ariyo che in corsa salta l 'uomo, mette al centro e l'accorrente Braccini tira di poco fuori.

Continua a premere la Sampierana e al 21 è Montesi che liberatosi dal suo uomo tira dal limite dell'area ma Amici para agevolmente. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il gioco non cambia, Il ritmo rimane altissimo, le due squadre offrono un gran gioco senza però impensierire i portieri grazie alle ottime difese. Arriviamo al 21'. lancio millimetrico di Narducci verso Montesi il quale si porta la palle verso il centro dell'area saltando in velocità il proprio difensore d fa partitre un diagonale per il vantaggio bianconero.

La partita non cambia. Il Pietracuta spinge per provare a raggiungere il pareggio ma una Sampierana ben accorta e ben sistemata in campo dall'ottimo mister Belli, non rischia niente e arriva così al secondo successo consecutivo. La prossima partita sarà ancora in casa contro la matricola Mesola.

IL TABELLINO

SAMPIERANA – PIETRACUTA: 1 - 0

SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Bolognesi, Narducci, Rossi,Lo Russo, Montesi (48' st. Pieri) Petrini, Braccini Simone (1'0 st. Sylla), Carlini (32° st. Pungelli), Ariyo (33° st Cangini). A disp: Boban , Quercioli, facciani, Yabre, Braccini Davide. Allenatore: Belli Gianni

PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Pasolini, Capicchioni (20' st. Sapori), Matteoni, Valentini, Contadini (15' st. Nunez), Mani (40' st. Sensoli), Giacopetti (15' st. Bernanrdi), Zannoni, Proverbio (30' st. Valli). A disp. Giardini, Cevoli, Faeti, Pierini. Allenatore: Cevoli Roberto.

Arbitro : Sig. Mattia Biandonni di Forlì

Assistenti : Nicola Baldisserri di Lugo e Enrico Donati di Rimini

Reti: al 22' st. Montesi (S)

Note. Ammoniti: Montesi, Cangini (Samp) – Matteoni, Valentini, Bernanrdi (Pietr).