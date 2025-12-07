Pietracuta, tris d'oro: Faenza battuto e rossoblù in zona salvezza diretta (3-2)

Tre gol segnati nel primo tempo da Zannoni, Osayande e Sapori

Pietracuta Faenza 3-2

Pietracuta: Amici, Giocondi (11' st Proverbio), Faeti, Capicchioni, Fabbri, M.Cevoli, Sapori (27' st Sensoli), Valli Casadei, Osayande (27' st Giacopetti), Zannoni, Bernardi (42' st Nunez). A disp.: Giardini, Valentini, Mazza, Lazzari. All.: R.Cevoli.

Faenza: Zauli, Missiroli, Gimelli, Borini, Brusi, Navarro, Zani, Bertoni (14' st Albonetti), Cavolini (5' st Bonavita), Gjordumi (41' st Marocchi), Lanzoni. A disp.: Laghi, Zoli, Lika, Servadei, Casadio, Peroni. All.: Cavina.

Arbitro: Stano di Modena

Reti: 5' pt Zannoni, 10' pt Zani, 28' pt Osayande, 38' pt Sapori, 6' st Zani.

PIETRACUTA Il Pietracuta prosegue la sua striscia positiva uscendo per la prima volta dalla zona rossa. Passano solo 5 giri di lancette e i locali sono già avanti: Osayande imbecca Faeti sul cui tiro ribattuto è lesto Zannoni a ribadire in rete a porta sguarnita. Il Faenza replica trovando subito il pari con un’azione di rimessa, Lanzoni pesca il taglio di Zani che è freddissimo nel saltare Amici e depositare in rete.

La partita è gradevole e piena le occasioni da rete di certo non mancano. Al 12’ è sempre Zannoni a svettare più in alto di tutti su calcio d’angolo ma la mira è errata. E’ sempre un angolo che riporta i locali avanti: è il 28’ quando la ribattuta della difesa faentina capita sui piedi di Bernardi il cui tiro al volo è ribattuto da Zauli, è sempre Zannoni a riprovarci e a trovare la deviazione vincente di Osayande. Sulle ali dell’entusiasmo i ragazzi di Cevoli continuano a spingere e al 38’ un recupero centrale di Capicchioni porta Osayande a scattare sul filo del fuorigioco, il cross del centravanti è raccolto sul secondo palo da Sapori che deposita in rete.

Nella ripresa parte forte il Faenza ed al 6’ accorcia con il solito Zani, lesto a risolvere una mischia in area. Il Pietracuta però è bravo a gestire il vantaggio e al 72’ troverebbe pure il gol della tranquillità con Bernardi ma la rete viene annullata per un fuorigioco apparso inesistente. Gli ultimi assalti del Faenza portano ad una protesta per un fallo di mano in area e ad una grande occasione con l’inzuccata di Borini finita fuori di pochissimo.