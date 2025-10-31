Calcio Eccellenza, Sampierana in campo con la maglia celebrativa del Centenario

Richiama la divisa della mitica squadra del 1926: una è in bianco nero con righe verticali (i colori della Sampierana) ed una blu elettrico

Gli ultimi due successi di fila – goleada sul Medicina e colpaccio a Fratta Terme in rimonta - hanno riportato il sereno in casa Sampierana. La squadra di mister Belli è risalita al quinto posto alla pari del Futball Cava Ronco (17 punti) e la sfida di domenica al Campodoni contro la big Castenaso, seconda a 20 punti a -2 dalla leader Spal, verrà affrontata con altro spirito.



Nell’occasione la squadra indosserà per la prima volta la maglia celebrativa del club realizzata ad hoc in occasione del Centenario che cade nel 2026, con il logo sul petto, che richiama la divisa della mitica squadra del 1926: una è in bianco nero con righe verticali (i colori della Sampierana) ed una di colore blu elettrico.



Frattanto Sergio Pungelli, presidente della società Sampierana Story Cento Onlus, insieme a dirigenti e collaboratori, è al lavoro per preparare gli eventi, il video celebrativo, la mostra, il libretto che ripercorrerà con tanto di foto la storia del club fin dalla sua nascita, i suoi protagonisti in campo e fuori. “Nel mese di marzo ci sarà un momento istituzionale al teatro Garibaldi, un incontro con la cittadinanza alla presenza di rappresentanti di Comune, Provincia, Figc regionale e provinciale – spiega Pungelli - Nel mese di maggio, durante il torneo estivo giovanile, sarà organizzato un momento conviviale e di revival allo stadio con gli interventi di alcuni dei protagonisti, premiati con una medaglia ricordo, alcuni dei quali hanno calcato la ribalta professionistica.



Tornando al campionato, sottolinea il presidente Oberdan Melini: “La Sampierana è ritornata in posizione di classifica più consona al suo valore tecnico, gli ultimi risultati hanno riportato il sereno – spiega – Cosa è cambiato? Nulla, tutto direi che rientra nelle dinamiche del calcio. Ho chiesto alla squadra dopo la striscia negativa: ‘Nelle prime quattro partite avete fatto dieci punti, uno nelle successive quattro. Cosa può essere cambiato?’. Tutti zitti. La migliore risposta è stata quella sul campo”.



Il nuovo acquisto Di Novella, schierato prima punta con Braccini al fianco nel 3-5-2 con cui il tecnico ha ridisegnato la squadra con le squalifiche di Bolognesi e Montesi e stante l’assenza di Carlini, è andato a segno due volte in una partita e mezzo…



“Gol a parte, contro il Fratta Terme il giovane attaccante schierato dall’inizio ha fatto bene, ha lottato, di fronte ad un avversario di grande valore come Sedioli si è fatto valere con ardore. Le premesse sono buone”.