Calcio Eccellenza, Sampierana: mercoledì test con il Ravenna

La carica del terzino 2006 Michael Pieri, uno dei volti nuovi del club. Viene dal Diegaro. "Quando mi ha chiamato mister Belli non ho avuto esitazioni'

Un altro dei volti nuovi della Sampierana è il giovane Michael Pieri. Classe 2006, si tratta di un difensore cresciuto nella Virtus Cesena e poi nel Santarcangelo, infine per sei stagioni al Forlì dove ha concluso il percorso in Juniores guidata da mister Belli approdando la scorsa stagione con un anno di anticipo nel calcio dei grandi, nel Diegaro in Promozione (25 presenze).



“Avevo un altro paio di offerte, ma quando mi ha chiamato mister Belli non ho avuto esitazioni. Salgo di categoria, ritrovo miei ex compagni di squadra, arrivo in una in una ottima società ed in un gruppo affiatato e di qualità. Le prime impressioni sono positive. Ho fiducia” spiega il giovane nativo di Cesena, iscritto al primo anno della facoltà di Scienze Motorie a Rimini dopo la maturità Scientifica.



Michael Pieri, quali sono le sue caratteristiche?

“Sono un terzino destro di difesa nel modulo a quattro oppure di centrocampo nel 3-4-3 anche se nella stagione scorsa mister Biserni mi ha utilizzato per necessità in più ruoli, da mediano e mezzala in particolare, ruoli in cui mi sono ben adattato. La corsa abbinata ad una buona tecnica è la mia caratteristica principale, mi piace spingere sulla fascia, nelle giovanili ho segnato quattro, cinque reti a stagione, lo scorso anno un solo gol. Mi ritengo un giocatore generoso e dunque anche in fase difensiva mi faccio valere e mi applico con convinzione. Sono alto 1,84, sono longilineo: devo lavorare per irrobustirmi dal punto di vista fisico”.



Che cosa le ha insegnato il campionato di Promozione?

“Mi ha insegnato a vivere in un ambiente più professionale rispetto al calcio giovanile, a convivere con compagni di squadra più grandi ed esperti. Dal lato tecnico ho imparato tanto così come sotto il profilo caratteriale; so che in Eccellenza si alza l’asticella e sono curioso di mettermi alla prova e cercare ulteriori progressi per capire se il mio sogno, cioè arrivare nel calcio professionistico, può essere realizzabile. Sono contento della scelta che ho fatto”.



Cosa chiede alla prossima stagione?

“Ho fatto un salto di qualità, dovrò dimostrare di meritare la fiducia del mister e della società. Lotterò come tutti per guadagnare più spazio possibile. Le premesse sono buone: dai primi giorni ho visto un bell’ambiente, si lavora in serenità. E’ un anno importante, devo proseguire il mio percorso di maturazione tecnica e tattica. Quanto alla squadra, sono convinto che possiamo fare grandi cose: sarà il campo come sempre ad esprimere i suoi verdetti”.



Il giocatore a cui si ispira nel suo ruolo?

“Il nazionale francese ex Bayern e ora all’Inter Benjamin Pavard. Possiede una buona resistenza e forza fisica associata all'ottimo senso di posizione dimostrandosi abile anche in marcatura”.



AMICHEVOLE Mercoledì triangolare a San Piero con Ravenna e Primavera Perugia. Ore 18: Ravenna – Sampierana; ore 18,50 Ravenna – Perugia Primavera; ore 19,45 Perugia-Sampierana.



COPPA ITALIA Sampierana inserita nel girone con Santarcangelo, Pietracuta e Fratta Terme. Ecco il calendario della squadra di Belli.



SAMPIERANA FRATTA TERME domenica 24 agosto (17:30).



PIETRACUTA - SAMPIERANA mercoledì 10 settembre (20:30)



F.C.YOUNG SANTARCANGELO - SAMPIERANA mercoledì 1 ottobre (20,30).



Il campionato comincerà domenica 31 agosto con la trasferta di Mezzolara.