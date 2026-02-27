Calcio Eccellenza, Sampierana: tesserato l'esterno Gianluca Montaleone

Classe 2005, svincolato dal Fratta Terme (per lui due stagioni anche in Promozione). E' disponibile per la trasferta di Medicina

La Sampierana comunica di aver tesserato il giovane difensore esterno Gianluca Monteleone, classe 2005 di Santa Maria Nuova, svincolatosi dal Fratta Terme.

Cresciuto nel Forlì, ha militato nella Juniores dei Galletti per poi passare al Fratta Terme: ha giocato due stagioni in Promozione (39 presenze), quest’anno era al suo terzo campionato con il club forlivese (diverse presenze con una partita da titolare contro il Russi, un gol all'attivo). Ben strutturato fisicamente, rapido, può giocare su entrambe le fasce.

Da tre settimane si allenava già con la Sampierana, nella giornata di venerdì è stato tesserato è sarà disponibile per la trasferta di domenica a Medicina.

Una pedina che tornerà utile a mister Momo Montanari visto il gran numero di infortunati.