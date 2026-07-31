Calcio Eccellenza, San Marino: il mister è Oscar Lasagni

La squadra dal 3 agosto al lavoro allo stadio Calbi di Cattolica, sede designata anche per gli allenamenti e le gare casalinghe dei biancoazzurri

Il Presidente del San Marino Calcio Emiliano Montanari ha conferito a Rino D’Agnelli il ruolo di Direttore Sportivo per la stagione 2026/27. Il nuovo direttore - recita il comunicato del club - scelto per la sua comprovata esperienza, come primo atto, ha affidato la panchina dei Titani a mister Oscar Lasagni. Il tecncio è stato in ballo per guidare la Academy Under 22

“Lasagni – ha dichiarato D’Agnelli - è il profilo ideale per guidare la squadra nel percorso di crescita programmato dal club”.

D’Agnelli, Lasagni e l’intero staff tecnico saranno presenti dal 3 agosto all’avvio del ritiro pre-campionato che si svolgerà presso lo stadio Calbi di Cattolica, sede designata anche per gli allenamenti e le gare casalinghe dei biancoazzurri nella prossima stagione.

Il San Marino Calcio augura buon lavoro al nuovo Direttore Sportivo ed al nuovo allenatore.