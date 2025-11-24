Calcio Eccellenza, Santarcangelo beffato a Castenaso nel finale (2-1)

L’ FC Young Santarcangelo ha perso 2-1 in trasferta contro il Castenaso Calcio, una sconfitta che fa male per quanto visto in campo

Santarcangelo viene beffato nel finale: 2-1per il Castenaso a tempo scaduto dopo avere costruito buone opportunità. La partita si è messa subito bene per Santarcangelo: al 12’ del primo tempo è arrivato il gol di Marconi, su calcio d’angolo battuto da Zanni e conclusione vincente in mischia.

Il Santarcangelo ha continuato a spingere, con un paio di situazioni su palle inattive (tra cui un tentativo di Vitucci al 34’) che però non hanno permesso di raddoppiare. Al 23’ il Castenaso ha risposto con Mantovani, servito da Boschi, ma la conclusione è finita al lato. All’ultimo istante del primo tempo arriva però la prima beffa. I padroni di casa ripartono in contropiede e Boschi segna un euro goal all’incrocio.

Con l’inizio del secondo tempo i ritmi sono calati e i gialloblù si sono abbassati tanto. Nonostante questo qualche occasione non è mancata: al 68’ una buona opportunità su calcio piazzato non è stata finalizzata e al 83’ Sorrentino ha provato un destro centrale alto sopra la traversa. Purtroppo per i gialloblù, al 97’, nel recupero, è arrivata la beffa: Mura ha realizzato con una semi-rovesciata il 2-1 per il Castenaso, chiudendo il match.

Dopo un ottimo primo tempo il Santarcangelo è calato nell’intensità e il gol decisivo subito al 95’ condanna i gialloblù ad una battuta d’arresto. Il prossimo impegno per il Santarcangelo è fissato per domenica 30, quando i clementini ospiteranno in casa l’Osteria Grande, con l’obiettivo di rifarsi immediatamente dopo la sconfitta odierna.

Tabellino

Castenaso: Sanarelli, Melli, Magliozzi, Canova (33’ Mura), Alberti (86’ Neri), Battaglia, Mantovani (70’ Hassler), Barbieri, Boschi (69’ Sansonetti), Xhuveli, Colli. A disp.: Iacenda, Di Mascio, Sulis, Bennassi, Ghiselli. Allenatore: Crea

Santarcangelo: Golinucci, Ciavatta, Rocchi, Ceccarelli (86’ Drudi), Vukaj, Marconi, Misuraca (78’ Madonna), Zanni (90’+3 Guidi), Vitucci (70’ Para), Sorrentino, Lombardi (61’ Galassi). A disp.: Chiarabini, Parma, Banzola, Vernazzaro. Allenatore: Riccipetitoni

Arbitro: Palombo (Ravenna) Assistenti: Vitali (Perugia), Cappello (Imola)

Reti: 12’ pt Marconi (S), 45’+1 Boschi (C), 90’+7 Mura (C)

Note. Ammoniti: Battaglia 23’ (C), Rocchi 26’ (S), Vukaj 68’ (S), Sansonetti 86’ (C), Mura 95’ (C)