Calcio Eccellenza, Santarcangelo: confermata l'area sportiva

Confermata l'area sportiva, l'obiettivo è consolidare la società perseguendo i valori ed i principi fondanti

Lo Young Santarcangelo, archiviata la stagione con grande soddisfazione grazie al raggiungimento di ottimi risultati sul campo frutto del lavoro, del sacrificio e della programmazione del direttore generale Mario Zavatta e del suo staff, si proietta sul nuovo campionato con ambizione e determinazione. Parole d'ordine: continuità, crescita e valorizzazione dei giovani.

Confermata l'area sportiva: Direttore Generale: Mario Zavatta. Direttore Sportivo: Luca Scattolari. Direttore Tecnico: Sandro Bellizzi

"La Società ha rinnovato la piena fiducia nel management sportivo, riconoscendo l'alto valore professionale e umano dimostrato nella gestione della stagione appena conclusa - si legge in una nota - e ritenendo le loro figure fondamentali per affrontare le sfide del prossimo campionato"

Dice il presidente Nelson Nicolini: "Chiudiamo un’annata 2025/26 estremamente positiva che ha confermato la bontà del nostro progetto e la solidità del gruppo. Dobbiamo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a far crescere i nostri ragazzi a partire da mister Fregnani ed il suo staff, tutti gli atleti che hanno vestito i colori gialloblu ed hanno lottato per portare in alto i colori gialloblu e la città di Santarcangelo.

Per la stagione 2026/27 il nostro obiettivo è sempre lo stesso, abbiamo il dovere di consolidare la società perseguendo i valori ed i principi fondanti. Vogliamo che i nostri giovani abbiano il sogno di vestire la maglia gialloblù e che quel sogno si realizzi. Ripartire dallo stesso Direttore Generale, che peraltro è parte integrante della società, dal Direttore Sportivo e dal Direttore Tecnico significa dare stabilità all’ambiente e gettare basi ancora più solide per il futuro. Abbiamo piena fiducia nel loro operato e siamo certi che sapranno guidarci verso nuovi e importanti traguardi."

La società, assieme allo staff dell’area tecnica confermato, è già attivamente al lavoro per la pianificazione della prossima stagione e la definizione delle strategie di mercato utili ad allestire una rosa competitiva da affidare al tecnico Mastronicola.