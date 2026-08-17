Calcio Eccellenza, Santarcangelo: ecco il giovane Foschi

Il 18enne arriva dalla Sammaurese. Presi anche Dylan Capasso dalla Primavera 4 del Forlì ed Ebraim Seye dal San Marino

Santarcangelo sempre più verde. La società annuncia l’arrivo di Luca Foschi, attaccante diciottenne, proveniente dalla Sammaurese. Segue quelli di Dylan Capasso, centrocampista di 18 anni proveniente dal settore giovanile del Forlì. Nell’ultima stagione, Capasso ha disputato il campionato di Primavera 4 nella società biancorossa, maturando un’importante esperienza nel percorso di crescita che lo porta oggi a vestire la nostra maglia. Mezzala di ruolo, con la possibilità di essere impiegato anche come mediano, Dylan - recita il comunicato della società - è un centrocampista versatile e tecnico.

In precedenza è arrivato Ebraim Seye, terzino destro di 19 anni proveniente dal San Marino Calcio. Terzino dotato di fisicità e atletismo, Ebraim porta alla squadra di mister Mastronicola corsa, intensità e grinta, caratteristiche che lo rendono un profilo interessante per il reparto.

