Calcio Eccellenza, Santarcangelo: punto prezioso con il Sanpaimola (2-2)

La squadra gialloblu va in vantaggio, subisce due reti e pareggia nel finale con Vukaj sfiorando al 90' il tris

Il Santarcangelo ottiene un punto prezioso in trasferta contro il Sanpaimola, pareggiando 2-2. I gialloblù dimostrano carattere, ma hanno qualche rammarico per aver subito il sorpasso prima del pareggio decisivo.

La gara comincia con il Sanpaimola propositivo: al 31′ il capitano Landini ruba palla a centrocampo, serve Bugani che calcia ma non inquadra la porta. Il Santarcangelo soffre, ma non si disunisce.

Nella ripresa, i ragazzi di Riccipetitoni cambiano marcia. Al 51′ su azione corale, Zanni riceve al limite, salta un avversario e con un destro potente sul primo palo batte il portiere: 0-1. Il vantaggio dà fiducia ai clementini, che gestiscono fino a metà secondo tempo.

All’81′ il Sanpaimola trova il pareggio: calcio di punizione ben fatto, Correnti sul secondo palo fa la sponda per Fusari, che di testa segna. Un minuto dopo (82′) i padroni di casa ribaltano il risultato: recuperano palla sulla trequarti, Zannoni avanza e col sinistro la infila all’incrocio dei pali.

I gialloblù non mollano e otto minuti più tardi (88′) trovano la rete del pari: Galassi riceve da Zanni, poi serve a rimorchio Vukaj che con freddezza ristabilisce la parità. Nei minuti di recupero (90’+3) Santarcangelo ha un’altra chance: Bianchi imbuca per Para, che però non calibra bene e il portiere respinge.

Con questo pareggio, Santarcangelo evita il KO in una partita difficile e mostra resilienza. In classifica rimane nella parte centrale, a ridosso delle posizioni che potrebbero dare opportunità per qualcosa di più, ma occorre maggiore continuità. Dopo la sconfitta con il Mezzolara era importante reagire: i clementini l’hanno fatto, anche se per poco hanno rischiato di perdere.

IL TABELLINO

Sanpaimola - Santarcangelo 2-2

Sanpaimola: Cortesi, Venturelli, Fusari, Alberani (49’ Sorghini), El Abbassi, Landini, Montuschi, El Ghazali (71’ Correnti), Zannoni (87’ Pelliconi), Bugani (61’ Ferretti), Filippi (76’ Curella). A disp. Wangue, Guidi, Milazzo, Turrini. All: Gallamini

Santarcangelo: Golinucci, Galassi, Rocchi, Zaghini, Vukaj, Ceccarelli, Bianchi, Zanni, Para, Sorrentino (64’ Misuraca), Lombardi (79’ Kotchap). A disp. Chiarabini, Guidi, Marconi, Ciavatta, Maioli, Parma, Arduini. All: Riccipetitoni

Arbitro: Astorri (sez. Piacenza)

Assistenti: Marasco (sez. Bologna), Manassero (sez. Piacenza)

Reti: 51’ Zanni; 81’ Fusari; 82’ Zannoni, 88' Vukaj

Note: Ammoniti: 24’ Vukaj; 59’ Bugani; 63’ Zaghini; 65’ Sorghini; 72’ Ferretti; 90’+4 Vukaj; 90’+4 Pellicon