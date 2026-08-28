Calcio Eccellenza B, ecco gli anticipi al sabato
All'andata il Rimini gioca al Neri contro il San Marino il 3 ottobre e contro il Medcina il 7 novembre. Al ritorno contro il Cava Ronco il 13 febbraio e Imolese il 27 febbraio
ANDATA
RUSSI - CASTENASO CALCIO 12/09/26 15:00 3A
VIS NOVAFELTRIA CALCIO - VALSANTERNO 2009 12/09/26 15:00 3A
MEDICINA FOSSATONE -. SAN MARINO CALCIO 19/09/26 15:00 4A
F.C.YOUNG SANTARCANGELO - COMACCHIESE 2015 26/09/26 15:00 5A
IMOLESE FOOTBALL CLUB - FUTBALL CAVA RONCO 03/10/26 15:00 6A
RIMINI CALCIO SSD ARL - SAN MARINO CALCIO 03/10/26 15:00 6A
INTER SM SAMMAURESE - MASSA LOMBARDA 10/10/26 15:00 7A
SAVIGNANESE - RUSSI S.R.L. SSD 17/10/26 15:00 8A
PIETRACUTA - CASTENASO CALCIO 24/10/26 15:00 9A
RIMINI CALCIO - MEDICINA FOSSATONE S. 07/11/26 15:00 12A
SAVIGNANESE - SANPAIMOLA 07/11/26 15:00 12A
FRATTA - . VIS NOVAFELTRIA CALCIO 14/11/26 15:00 13A
RUSSI - OSTERIA GRANDE A.S.D. 21/11/26 15:00 14A
FRATTA TERME - VALSANTERNO 2009 28/11/26 15:00 15A
SANPAIMOLA - F.C.YOUNG SANTARCANGELO 28/11/26 15:00 15A
SAN MARINO CALCIO - FUTBALL CAVA RONCO 05/12/26 15:00 16A
IMOLESE FOOTBALL CLUB - INTER SM SAMMAURESE 12/12/26 15:00 17A
MASSA LOMBARDA - OSTERIA GRANDE A.S.D. 12/12/26 15:00
RITORNO
COMACCHIESE 2015 - INTER SM SAMMAURESE 16/01/27 15:00 3R
MASSA LOMBARDA - SAVIGNANESE 16/01/27 15:00 3R
F.C.YOUNG SANTARCANGELO - FRATTA TERME 23/01/27 15:00 4R
SANPAIMOLA - PIETRACUTA A.S.D. 23/01/27 15:00 4R
CASTENASO CALCIO - SAN MARINO CALCIO 30/01/27 15:00 5R
VALSANTERNO 2009 - RUSSI S.R.L. SSD 30/01/27 15:00 5R
OSTERIA GRANDE - FRATTA TERME 06/02/27 15:00 6R
PIETRACUTA -. MASSA LOMBARDA 06/02/27 15:00 6R
MEDICINA FOSSATONE -. IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD 13/02/27 15:00 7R
RIMINI CALCIO - FUTBALL CAVA RONCO 13/02/27 15:00 7R
INTER SM SAMMAURESE - VIS NOVAFELTRIA CALCIO 20/02/27 15:00 8R
COMACCHIESE 2015 - FUTBALL CAVA RONCO 27/02/27 15:00 9R
RIMINI CALCIO - IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD 27/02/27 15:00 9R
OSTERIA GRANDE - VALSANTERNO 2009 06/03/27 15:00 10R
SAN MARINO CALCIO - SAVIGNANESE 06/03/27 15:00 10R
CASTENASO CALCIO - MEDICINA FOSSATONE 13/03/27 15:00 11R
VIS NOVAFELTRIA CALCIO - SANPAIMOLA 13/03/27 15:00 11R