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Calcio Eccellenza B, ecco gli anticipi al sabato

All'andata il Rimini gioca al Neri contro il San Marino il 3 ottobre e contro il Medcina il 7 novembre. Al ritorno contro il Cava Ronco il 13 febbraio e Imolese il 27 febbraio

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
28 agosto 2026 18:07
Calcio Eccellenza B, ecco gli anticipi al sabato - Stadio Romeo Neri (archivio)
Stadio Romeo Neri (archivio)
Rimini
Sport
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ANDATA

RUSSI - CASTENASO CALCIO 12/09/26 15:00 3A

VIS NOVAFELTRIA CALCIO - VALSANTERNO 2009 12/09/26 15:00 3A

MEDICINA FOSSATONE -. SAN MARINO CALCIO 19/09/26 15:00 4A

F.C.YOUNG SANTARCANGELO - COMACCHIESE 2015 26/09/26 15:00 5A

IMOLESE FOOTBALL CLUB  - FUTBALL CAVA RONCO 03/10/26 15:00 6A

RIMINI CALCIO SSD ARL - SAN MARINO CALCIO 03/10/26 15:00 6A

INTER SM SAMMAURESE - MASSA LOMBARDA 10/10/26 15:00 7A

SAVIGNANESE - RUSSI S.R.L. SSD 17/10/26 15:00 8A

PIETRACUTA - CASTENASO CALCIO 24/10/26 15:00 9A

RIMINI CALCIO -  MEDICINA FOSSATONE S. 07/11/26 15:00 12A

SAVIGNANESE - SANPAIMOLA 07/11/26 15:00 12A

FRATTA - . VIS NOVAFELTRIA CALCIO 14/11/26 15:00 13A

RUSSI - OSTERIA GRANDE A.S.D. 21/11/26 15:00 14A

FRATTA TERME - VALSANTERNO 2009 28/11/26 15:00 15A

SANPAIMOLA - F.C.YOUNG SANTARCANGELO 28/11/26 15:00 15A

SAN MARINO CALCIO - FUTBALL CAVA RONCO 05/12/26 15:00 16A

IMOLESE FOOTBALL CLUB  - INTER SM SAMMAURESE 12/12/26 15:00 17A

MASSA LOMBARDA - OSTERIA GRANDE A.S.D. 12/12/26 15:00

RITORNO

COMACCHIESE 2015 - INTER SM SAMMAURESE 16/01/27 15:00 3R

MASSA LOMBARDA - SAVIGNANESE 16/01/27 15:00 3R

F.C.YOUNG SANTARCANGELO - FRATTA TERME 23/01/27 15:00 4R

SANPAIMOLA - PIETRACUTA A.S.D. 23/01/27 15:00 4R

CASTENASO CALCIO - SAN MARINO CALCIO 30/01/27 15:00 5R

VALSANTERNO 2009 - RUSSI S.R.L. SSD 30/01/27 15:00 5R

OSTERIA GRANDE - FRATTA TERME 06/02/27 15:00 6R

PIETRACUTA -. MASSA LOMBARDA 06/02/27 15:00 6R

MEDICINA FOSSATONE -. IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD 13/02/27 15:00 7R

RIMINI CALCIO - FUTBALL CAVA RONCO 13/02/27 15:00 7R

INTER SM SAMMAURESE  - VIS NOVAFELTRIA CALCIO 20/02/27 15:00 8R

COMACCHIESE 2015 - FUTBALL CAVA RONCO 27/02/27 15:00 9R

RIMINI CALCIO  - IMOLESE FOOTBALL CLUB SSD 27/02/27 15:00 9R

OSTERIA GRANDE - VALSANTERNO 2009 06/03/27 15:00 10R

SAN MARINO CALCIO -   SAVIGNANESE 06/03/27 15:00 10R

CASTENASO CALCIO - MEDICINA FOSSATONE 13/03/27 15:00 11R

VIS NOVAFELTRIA CALCIO - SANPAIMOLA 13/03/27 15:00 11R

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