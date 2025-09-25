Calcio, Europa League: la Roma di Gasperini vince 2-1 a Nizza
Pellegrini entra e cambia il match: decidono i gol di N’Dicka e Mancini. Stasera tocca al Bologna contro l’Aston Villa
La Roma di Gian Piero Gasperini riparte in Europa con il passo giusto. Dopo la festa nel derby, i giallorossi brindano al successo anche in campo internazionale, imponendosi 2-1 a Nizza nella gara d’esordio di Europa League sulla Costa Azzurra.
Il primo tempo scivola via senza particolari emozioni, con la squadra sempre in controllo ma incapace di incidere, a parte un gol annullato a Mancini. Nella ripresa cambia tutto: l’ingresso di Lorenzo Pellegrini, ancora con la fascia di capitano al braccio, dà nuova energia ai giallorossi. A sbloccare la partita è il colpo di testa di N’Dicka, seguito dal raddoppio di Mancini, che stavolta può esultare. Nel finale, il Nizza accorcia le distanze, ma la Roma tiene fino al triplice fischio.
Un avvio europeo che conferma l’entusiasmo della squadra di Gasperini e rafforza le ambizioni giallorosse. Questa sera tocca invece al Bologna, atteso da una trasferta complicata in casa dell’Aston Villa.