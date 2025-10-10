Calcio, Gabicce Gradara: al Magi la sfida con il Tavullia Valfoglia

Le due formazioni sono al penultimo posto della classifica a pari punti (4). Mister Lilli: 'Dobbiamo avere continuità per tutti i 90 minuti'

Dopo la sconfitta di Ostra, la terza nelle ultime quattro partite, il Gabicce Gradara è chiamato a fare risultato nella sfida al Magi contro il Tavullia Valfoglia. Una partita che mette di fronte due formazioni in difficoltà, entrambe a quattro punti al penultimo posto della classifica, una posizione che non rispecchia per entrambe le attese della vigilia.

Mister Simone Lilli, come spiega il momento del Gabicce Gradara?

“La prestazione di Ostra non è stata nel complesso positiva, nel primo tempo è mancato l’approccio giusto e la cosa mi ha sorpreso dopo una bella settimana di allenamenti intensi e dopo che il pareggio in inferiorità numerica contro il Vigor Castelfidardo mi aveva restituito l’immagine di una squadra viva e determinata. Nella ripresa, pur rischiando il raddoppio, abbiamo cercato di recuperare, siamo cresciuti, abbiamo avuto occasioni, sull’ultima di Filippo Magi è stato molto bravo il portiere dell’Ostra, ma alla fine siamo usciti a mani vuote. Come altre volte avremmo potuto raccogliere un punto, ma io guardo un po’ più in là: purtroppo ancora andiamo a corrente alternata, ci manca l’intensità mentale per 95 minuti, non siamo insomma ancora quelli che possiamo essere”.

I numeri dicono che subite un gol a partita e complessivamente ne avete realizzati solo due.

“Anche a Ostra in occasione del gol abbiamo commesso errori individuali e di reparto. Un gol di media a partita è decisamente troppo, bisogna subire meno e dall’altra segnare di più in relazione alle occasioni che creiamo. Bisogna crescere di squadra, lavorare su quello che si può fare oggi. Domenica non possiamo sbagliare”.

Zagaglia è ancora squalificato. Come si schiererà?

“A Ostra ci siamo schierati con il 5-3-2 per cause di forza maggiore. Per domenica vedremo anche in relazione alle condizioni di alcuni acciaccati”.

Il Tavullia Valfoglia che squadra è?

“Una formazione forte, di qualità, con valori tecnici importanti ed esperienza della categoria come Vegliò, Passeri, Diomede, Sciamanna, Ferrini, che sa come si esce da situazioni inaspettate come questa. Per batterlo dovremo fare una partita importante”.

