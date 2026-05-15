Calcio, Gabicce Gradara: Gaudenzi il mister, Capobianco il ds

Il primo, tecnico di lunga esperienza, condusse la squadra alla salvezza nel 2018 e ha allenato nel settore giovanile. Il secondo è stato vice e allenatore in prima del club

Dopo la sofferta salvezza acquisita all’ultima giornata, primi movimenti in casa Gabicce Gradara per la prossima stagione.

La società comunica che il nuovo tecnico è Lazzaro “Lino” Gaudenzi, nota figura del calcio marchigiano e romagnolo, di Gabicce, un allenatore esperto (classe 1951), già nel 2018 alla guida della prima squadra che condusse alla salvezza da subentrato, e figura portante del settore giovanile. Per quanto riguarda lo staff tecnico, sarà definito nei prossimi giorni.

L’altra novità è il ritorno di Nicola Capobianco nel Gabicce Gradara. Il tecnico, classe 1982, protagonista come tecnico della salvezza ai playout nella stagione 23-2014 e del bel campionato nell’anno successivo, dopo una stagione di stop, tornerà in pista proprio al Gabicce Gradara: vestirà i panni del direttore sportivo del club, un ruolo per lui nuovo e allo stesso tempo stimolante. Sarà il dirigente più direttamente a contatto con mister e squadra.

Gabriele Magi, l’attuale direttore sportivo e storico dirigente della società, assumerà l’incarico di direttore generale e avrà un focus su prima squadra, Juniores e Under 21. In questo modo la società intende rafforzare la propria struttura e creare uno staff che supporti al meglio il lavoro del nuovo tecnico e della squadra.

In settimana Gaudenzi, Capobianco e Magi si incontreranno per mettere le basi per la nuova stagione sportiva.

Intanto il presidente Gianluca Marsili, da nove stagioni al timone del club, dice: “Abbiamo un gruppo valido su cui lavorare. Una cosa è certa: pur se si prospetta un girone ancora più tosto, il primo obiettivo è sicuramente soffrire di meno”.

Presidente, perché il Gabicce Gradara ha sofferto tanto?

“A fine andata eravamo al quarto posto, un piazzamento superiore alle nostre aspettative, evidentemente durante lo stop abbiamo staccato la spina, qualche ingranaggio si è inceppato e la squadra con tanti giovani è andata in difficoltà. Abbiamo perso punti malamente, penso solo alla sconfitta in trasferta contro il Tavullia Valfoglia o in casa con la Castelfrettese, alla vittoria sfumata in extremis sul campo della Montemarcianese. Poi ci sono state le dimissioni di mister Lilli. Con mister Bellucci, al quale faccio i complimenti e che ringrazio unitamente a tutto lo staff e al direttore sportivo Gabriele Magi per l’impegno e la dedizione, è arrivata – e non era scontato - la reazione della squadra, che ha ritrovato tranquillità e con caparbietà ha dimostrato di avere dei valori su cui noi del resto abbiamo sempre creduto. Non ho mai temuto il peggio”.

La soddisfazione più grande, salvezza a parte qual è stata?

“Abbiamo sempre giocato almeno con quattro under. Abbiamo fatto una scelta coraggiosa, che ha pagato: affiancare agli otto over 12 ragazzi del nostro settore giovanile che abbiamo messo al centro del progetto assieme a mister Simone Lilli. Il settore giovanile è il nostro investimento più importante, il nostro motivo di orgoglio. Ricordo che siamo l’unica società marchigiana ad avere allestito una squadra Under 21 che partecipa al campionato di Terza. Crescere i ragazzi del territorio e puntare sul miglioramento delle strutture è la nostra bussola. In sinergia con l’amministrazione comunale sono stati effettuati investimenti importanti sull’area dello stadio da un lato con la costruzione dei nuovi spogliatoi e dall’altro dalla realizzazione da parte della società Gabicce Gradara con impegno di risorse proprie dei campi da padel e prossimamente di un chiosco bar”.