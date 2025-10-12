Calcio, Gabicce Gradara: hurrà contro il Tavullia Valfoglia 2-0

Primo successo al Magi con reti di Montesi e Gallotti su punizione nel recupero. Prestazione importante sotto il profilo mentale della squadra di Lilli

Nella sfida tra le penultime della classe la spunta il Gabicce Gradara per 2-0 al termine di una partita combattuta, aperta fino alla rete del raddoppio di Gallotti, con la squadra di casa, che avrebbe potuto chiudere prima il match e il Tavullia Valfoglia sull’1-0 anche pareggiare.

Prima occasione per la squadra ospite. Al 7’ sugli sviluppi di un angolo, conclusione di Giunchetti di testa al limite dell’area piccola su cross di Ricciotti dalla sinistra con salvataggio di Massari quasi sulla linea di porta.

Poi Magi Filippo tira centrale debolmente, replica Giunchetti in area, tiro di Sciamanna defilato sulla sinistra, debole.

Al 19’ Ferrini di testa manda alto di un soffio su cross di Vegliò dalla sinistra.

Al 26’ vantaggio Gabicce Gradara. Cross di Bastianoni dalla trequarti sinistra, la parabola scavalca la difesa e dall’altra parte colpo testa di Montesi preciso a trafiggere il portiere Arcangeli.

Al 36’ replica ospite: girata di Vegliò a lato. Al 41’ cross di Sgaggi dalla sinistra, testa di Vegliò a lato di un soffio. Occasione per il Tavullia Valfoglia.

Al 45’ Filippo Magi dalla destra, girata al volo di Bergamini con palla alta di poco sulla traversa.

Nella ripresa al 4’ grande occasione per il Tavullia Valfoglia: Vegliò manda a lato all’altezza del dischetto solo davanti al portiere su assist di Ricciotti a sorprendere la difesa di casa.

Al 25’ pericoloso il Gabicce Gradara. Finotti serve Bergamini il cui tiro viene deviato sul palo dal portiere, poi Finotti conclude e Arcangeli salva con i piedi.

40’ Punizione di Bastianoni a giro dai venti metri, parata dal portiere. Un minuto dopo tiro in girata di Vegliò parato a terra da Adebiyi.

Al 42’ grande occasione per il Tavullia Valfoglia. Salvatori viene chiuso prodigiosamente sul palo da Adebiyi, dopo un tiro di Vegliò respinto dal portiere. Al 44’ il tiro di Bergamini, servito in profondità e defilato sulla destra, è deviato sulla linea di porta.

Al 47’ raddoppio Gabicce Gradara: terribile punizione di Gallotti di sinistro da fuori area con palla nel sette. E’ il 2-0. Nel finale Finotti spara alto su assist di Gambini dal fondo a rientrare.

IL COMMENTO fine partita Giovanni Gallotti sottolinea: “Un successo meritato, avremmo potuto chiudere prima il match che è rimasto invece aperto fino alla fine. Tre punti importanti, rispetto alla precedenti partite c’è stata maggiore continuità d’azione, l’atteggiamento giusto per tutti i 90 e passa minuti, siamo stati sul pezzo dall’inizio alla fine, del resto quello che bisogna fare per portare a casa le vittorie”

Tomas Bergamini, classe 2007, è stato il protagonista delle azioni in cui la squadra di Lilli ha colpito due legni. “Sono contento per i tre punti e per la mia prestazione, la prima da titolare. Ci abbiamo creduto fino alla fine, abbiamo fatto uno scatto importante sul piano mentale. Spero di continuare così ascoltando i consigli del mister e di meritare altre opportunità”.

Infine mister Simone Lilli: “Ci abbiamo messo tutto per 95 minuti: cuore, testa, corsa; alcune volte le cose ci sono riuscite bene, altre meno, ma la cosa importante è stato l’aspetto mentale: siamo stati sempre sul pezzo come richiede del resto questo campionato. Questo deve essere un punto di partenza”.

Mercoledì andata degli ottavi di finale di Coppa a Lunano, sabato in anticipo trasferta sul campo della Castelfrettese.

IL TABELLINO

GABICCE GRADARA - TAVULLIA VALFOGLIA 2-0

GABICCE GRADARA: Adebiyi, Grandicelli, Costa, Gallotti, Semprini, Massari, Montesi (33’ st. Sarli) Magi F. (23’ st. Finotti), Bergamini, Bastianoni, Fedeli. (43’st. Gambini). A disp. Masini, Andruccioli, Moutatahhir, Lorenzetti, Pataracchia, Magi S. All. Lilli.

TAVULLIA VALFOGLIA: Arcangeli, Salvatori, Sgaggi, Serafini (27’ st. Cesarini), Pagniello (32’ st. Fabrizi), Passeri, Ricciotti, Ferrini, Vegliò, Giunchetti, Sciamanna (11’ st. Diomede). A disp. Catani, Orazi, Giunti, Filippucci, Bartolucci, Simoncini. Alll. Teodorani.

ARBITRO: Houssam di Pesaro (Tayeb di Pesaro e Raiola di Jesi)

RETI 26’ pt. Montesi, 47’ st. Gallotti

NOTE: spettatori 300 circa. Angoli 2-2. Ammonito: Passeri, Gallotti, Massari, Ferrini, Costa, Diomede, Lilli.