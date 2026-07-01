Calcio, Gabicce Gradara: il bilancio del responsabile del settore giovanile Mendo

"Il club premiato per il più alto minutaggio degli under: la nostra filosofia paga. In tre convocati in Rappresentativa regionale. Potenziate le strutture"

Enrico Mendo, responsabile del settore giovanile del Gabicce Gradara. Che giudizio dà della stagione, la quarta sotto la sua gestione?

“Positivo. Ci confermiamo una realtà consolidata del territorio che abbraccia anche la Romagna, con 270 tesserati. Per quanto riguarda l’Attività di Base – Piccoli Amici, Pulcini ed Esordienti, dall’Under 9 all’Under 13 - , è stata una stagione intensa. Complessivamente, abbiamo sostenuto più di 500 giornate di allenamento, 80 le partite ufficiali, 35 tornei. Abbiamo migliorato le nostre già importanti strutture per cui ora possiamo fruire di quattro spogliatoi in più (otto in totale), di quattro campi a 11 (due sintetici, due in erba) e di uno di calcio a otto: tanta roba per un club dilettantistico. Ringrazio la società, in particolare il presidente del settore giovanile Maurizio Richichi, e tutti gli allenatori ed i genitori per la loro preziosa collaborazione”.

Per quanto riguarda, invece, l’Attività Agonistica?

“Abbiamo sfiorato l’accesso al campionato regionale con la squadra Giovanissimi, tre ragazzi sono stati convocati per la Rappresentativa Regionale: Luca Girolomoni (2011), Ervis Ferraj (2009), Hiago Lorenzetti (2009). La nostra filosofia, che riteniamo vincente, non è quella di cedere ragazzi a club professionistici in cui comunque possono approdare fin da piccoli grazie alle qualità che la genetica ha loro fortunatamente regalato, ma di formare giocatori attraverso un percorso formativo anche complicato, fatto di alti e bassi. Questo lavoro negli anni ha pagato tanto che abbiamo chiuso la stagione con il premio al nostro club per il più alto minutaggio degli under in prima squadra. L’attaccante Augusto Sarli, classe 2007, è approdato in Eccellenza al Fano. Tutte le formazioni – Giovanissimi, Allievi, Juniores – hanno schierato gran parte dei giocatori sotto età, una scelta dettata dalla necessità di rendere migliore la formazione che vogliamo incentrare sempre di più sul gioco”.

In che senso?

“Una volta i bambini avevano la strada, l’oratorio, il campetto sotto casa come palestra per mettersi alla prova, divertirsi e migliorare, ora questi spazi si sono ridotti per non dire scomparsi per cui chi entra in una squadra non ha un background, va educato al gioco ma non con esercizi fine a se stessi oppure dando indicazioni sulla tattica, ma facendolo giocare allenandolo in tal modo alla partita che verrà”.

Che novità bussano alla porta?

“Nei ranghi tecnici ci saranno degli avvicendamenti: saranno inseriti due nuovi tecnici nell’Attività di Base e uno nell’Attività Agonistica, segnatamente nell’Under 17 secondo anno. A chi non fa più parte della famiglia del Gabicce Gradara e ai nuovi in arrivo il mio grande ringraziamento e l’augurio di buon lavoro”.

Nella prossima stagione quali giovani saranno inseriti in prima squadra?

“Saranno i 2008 ed i 2009: Brando Terenzi, Nicola Andruccioli, Andrea Guidi, Giacomo Rossi, Hiago Lorenzetti che già si è messo in evidenza nella scorsa stagione”.