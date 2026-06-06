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Calcio, Gabicce Gradara: in attacco c'è Renzi. Confermati Adebiyi e Gambini

Arriva in attacco l'ex Vismara, classe 2001, 32reti nelle ultime quattro stagioni. Rinnovano anche il portiere e l'esterno d'attacco under

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
06 giugno 2026 17:52
Calcio, Gabicce Gradara: in attacco c'è Renzi. Confermati Adebiyi e Gambini - Giacomo Renzi
Giacomo Renzi
Gabicce Mare
Sport
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Il Gabicce Gradara comunica di aver trovato l’accordo con l’attaccante Giacomo Renzi, classe 2001, cresciuto nelle giovanili del Pesaro, per due stagioni all’Urbino (Eccellenza) e nelle ultime quattro al Vismara: vittoria del campionato di Prima categoria e tre stagioni consecutive in Promozione, impreziosite da 32 reti complessive e oltre 100 presenze.

E’ un attaccante di movimento, non il classico uomo d’area, di piede destro. Un giocatore molto generoso, un lottatore, che sa attaccare la profondità e cercare il dialogo con i compagni per arrivare alla conclusione in porta. Ha entusiasmo e voglia di mettersi in mostra” spiega il direttore sportivo Nicola Capobianco che ha trovato inoltre l’accordo per anche con il portiere Ammin Adebiyi e l’esterno d’attacco under Joseph Gambini, grande protagonista del finale di stagione. Ora il club è alla ricerca di un altro attaccante.

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