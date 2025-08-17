Calcio, Gabicce Gradara: per Gambini (2007) la stagione del rilancio

Già al Bologna, ritorna a casa dopo un anno contassegnato da tanta sfortuna. 'Voglio guadagnarmi spazio e disputare una grande stagione'

Nel gruppo degli under del Gabicce Gradara spicca il nome di Joseph Gambini, classe 2007 – il 30 settembre compie 18 anni – cresciuto nel club dopo aver mosso i primi passi nel Montelabbate, il paese dove allora risiedeva la sua famiglia, scoperto da Lazzaro Gaudenzi, che in passato ha lavorato tra gli altri club al Rimini (era responsabile del settore giovanile, ispirò l’avvento di Arrigo Sacchi ad inizio anni Ottanta) e al Fano.

Gambini, dopo una esperienza al Fano in Under 14, è approdato al Bologna ed ha disputato il campionato in Under 15 con tante presenze; nella stagione successiva in Under 16 durante la preparazione ha subito una pallonata all’occhio destro che lo ha tenuto lontano dal campo per sei mesi e in questo periodo una forte nostalgia di casa ha avuto il sopravvento facendogli maturare l’idea di lasciare il club felsineo. Inutili i tentativi dei responsabili del club di fargli cambiare idea.

Superati i guai fisici Joseph è tornato ad allenarsi con la prima squadra del Gabicce Gradara e a giocare il torneo di Fermignano con la Juniores grazie al nulla osta del club felsineo.

Poi l’ esperienza all’Under 17 del Rimini Calcio, quindi la Primavera 2 del Perugia e la seconda parte di campionato al Montecchio.

“La stagione scorsa mi ha messo i bastoni tra le ruote una uveite all’occhio sinistro. La fortuna fin qui non è stata certo dalla mia parte, ho avuto alti e bassi, spero di aver pagato dazio alla cattiva sorte e di poter riprendere in mano il mio futuro” dice Gambini - studente all’ultimo anno di Ragioneria a Riccione - ora inserito nella rosa della prima squadra di mister Simone Lilli.

“Il sogno di fare calciatore resta intatto – spiega – Voglio disputare una grande stagione, essere utile alla squadra e guadagnarmi sul campo la fiducia del tecnico Lilli. Le prime sensazioni sono positive. So che c’è concorrenza, ma non mi preoccupa".

Quali sono le tue caratteristiche tecniche e in che cosa devi migliorare?

“Lo spunto in velocità per l’assist o il tiro in porta è il pezzo forte del mio repertorio, posso giocare su entrambe le fasce anche se prediligo quella destra. In questi anni sono cresciuto, ma so di avere margini per fare meglio dal lato tecnico e soprattutto tattico. Sta a me dimostrare le mie qualità. Sono al primo campionato senior, la Promozione Marche è una grande palestra per fare esperienza”.



