Calcio giovanile, il San Lorenzo chiude in festa una stagione da record

Tradizionale appuntamento finale con i 250 ragazzi del settore giovanile e le famiglie. Il saluto del sindaco, l'entusiasmo della società

Si è conclusa con una grande festa al campo di via Bergamo un’altra splendida stagione del settore giovanile del San Lorenzo, un pomeriggio di sport, sorrisi e condivisione che ha coinvolto quasi 250 ragazzi dai 5 ai 16 anni insieme alle loro famiglie.

Come da tradizione, i Sanlo Boys sono stati protagonisti sul terreno di gioco tra partite, sfide e mini tornei organizzati per fasce d’età, prima di ritrovarsi tutti insieme per la pizzata all’aperto nel parco dell’impianto. Un momento di aggregazione reso possibile grazie all’impegno degli allenatori, dei dirigenti e dei tanti volontari che durante tutto l’anno dedicano tempo ed energie alla crescita del settore giovanile.

A portare il saluto dell’Amministrazione è stata la Sindaca Daniela Angelini che ha espresso parole di elogio per la realtà bianco azzurra: “Faccio i complimenti alla società, ai responsabili e a tutti i mister per il lavoro che state facendo; siete diventati un punto di riferimento e un importante luogo di aggregazione della città, come Amministrazione ci prendiamo l’impegno nel 2027 di fare alla struttura sportiva gli investimenti necessari”.

Le parole del Sindaco sono state recepite con grande entusiasmo da parte del presidente Maurizio Pruccoli, che ha voluto anche ringraziare innanzitutto le famiglie: “La fiducia che i genitori continuano a riporre nel nostro progetto è il motore che ci spinge a migliorarci anno dopo anno. Il San Lorenzo non è soltanto una scuola calcio, ma una famiglia dove i ragazzi possono crescere, stringere amicizie e vivere esperienze positive attraverso lo sport. Siamo orgogliosi del percorso compiuto e del clima che si respira ogni giorno al campo. Un grazie speciale va a tutti coloro che lavorano dietro le quinte e rendono possibile tutto questo. Poter contare su un campo rinnovato nel 2027 darà un ulteriore spinta al nostro lavoro e impegno, ringraziamo il Sindaco e tutta l’Amministrazione per l’impegno assunto”.

Grande soddisfazione anche nelle parole dei responsabili del settore giovanile Manzaroli e Ortalli: “Chiudiamo una stagione ricca di emozioni e di risultati, non soltanto sul piano sportivo ma soprattutto umano. Abbiamo continuato a crescere sia nei numeri sia nella qualità del lavoro quotidiano, grazie a uno staff sempre più preparato e competente. Quest’anno la nostra under 14 si è qualificata ai campionati regionali a testimonianza della crescita anche tecnica del nostro settore giovanile. La collaborazione con il Cesena proseguirà anche nella prossima stagione e rappresenta un’opportunità importante per continuare il nostro percorso di crescita, come lo sarà il campo sintetico che avremo in futuro. Ciò che conta di più, però, è vedere ogni giorno ragazzi che si divertono, imparano e condividono valori come rispetto, educazione, impegno e spirito di squadra. È questo il significato più autentico dell’essere un Sanlo Boys.”