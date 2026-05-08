Calcio giovanile, a San Piero il Trofeo del Centenario: termina il 6 giugno

La kermesse è partita lunedì scorso: 42 le squadre in rappresentanza di 18 società. Settanta le partite in 26 giorni

A San Piero lunedì scorso è scattata la 25esima edizione del torneo giovanile quest’anno ribattezzato Trofeo del Centenario, intitolato alla memoria di Pino Crociani, Andrea Bergamaschi ed Ennio Puzzolo, rispettivamente vice presidente del club, giovane calciatore scomparso a vent'anni e storico segretario.

La kermesse si concluderà con le finali sabato 6 allo stadio Campodoni di San Piero a cui seguiranno le premiazioni a cui sono stati invitati personaggi che nel calcio hanno dato lustro a San Piero come Augusto Scala e Paolo Ammoniaci, due calciatori che hanno militato in serie A. Compatibilmente con i suoi impegni è atteso anche il preparatore atletico di Gasperini ora e prima di Ranieri, Carlo Spignoli.

In campo 42 squadre in rappresentanza di 18 club delle province di Forlì-Cesena, Arezzo, Perugia e Rimini. Le categorie sono: Piccoli Amici, Primi Calci, Pulcini secondo anno e primo anno, Under 13, Under 14, Under 15. Sono 70 le partite in calendario suddivise in 26 giornate.

Da segnalare alcune new entry: Sporting Cailungo (società sammarinese), GS Ponte Pietra, Junior Gambettola e Fratta Terme. L’unico club della provincia di Rimini è il Novafeltria che partecipa in tutte le categorie come Sampierana, Sulpizia di Pieve Santo Stefano, Vivi AltoTevere, Due Emme e Santa Sofia. La categoria più numerosa è l’Under 15 con 12 formazioni suddivise in quattro gironi. Confermata la presenza di Madonna del Latte, referenziato club umbro che si occupa solo di settore giovanile. Non sono rappresentate società professionistiche.

Alla fase di qualificazione seguiranno semifinali e finali. Una manifestazione importante, bene organizzata, che ha richiamo non solo in Romagna e che nel corso degli anni ha acquistato sempre più importanza e prestigio. Si gioca tutti i giorni allo stadio di San Piero (tre partite al giorno a partire dalle ore 18) dove sarà in funzione anche uno stand gastronomico che presenta pizza cotta nel forno a legna, piadine farcite, patate fritte ed un bar molto fornito.

“Il torneo è il fiore all'occhiello della nostra società che nel 2026 compie un secolo di vita – dice il segretario Massimo Bragagni, uno degli infaticabili organizzatori – resa possibile grazie ai nostri sponsor: Easy Line Edison Group, Supermercato Baccini Despar, Electricline, B&B di Bartolini Bernardo, Emmea. E' un momento di socialità e di divertimento nel nome dello sport molto importante: a conti fatti, sono circa diecimila le presenze sul territorio di San Piero tra atleti, dirigenti, genitori e spettatori, una ricaduta importante sul territorio di tutta la vallata del Savio. Per questo evento tutto il paese è coinvolto. Tanti i volontari al lavoro e tra questi mi piace sottolineare le settanta donne e ragazze impegnate nel servizio della ristorazione allo stadio”.



