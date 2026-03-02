Calcio giovanile, doppietta Misano: hurrà di Juniores ed Allievi

Battuti rispettivamente il Novafeltria (5-2) ed il Bakia (7-0). Prosegue con successo anche l'Attività di Base

Week end di soddisfazione per Juniores e Allievi, entrambe vittoriose in maniera larga. Intanto mercoledì alle ore 18 incontro tra il Cesena e le società affiliate: il Misano sarà rappresentato dal direttore generale Giorgio Bonardi.

JUNIORES UNDER 19 ELITE

Misano - Novafeltria 5-2

Il Misano rispetta il pronostico contro la terzultima della classe giocando una bella partita. Nei primi 20’ minuti doppietta di Asenov, dopo il 2-1 del Novafeltria tris di Giuliani a chiudere il primo tempo (3-1).

Nella ripresa – 52’ e 80’ - Ciampa infila una doppietta di pregevole fattura: con nove gol è il miglior marcatore della sua squadra.

In classifica il Misano, dopo l’arrivo di mister Bonetti, si è rilanciato: è a 28 punti, a metà graduatoria, a -1 dal Cava Ronco e a -2 dal Bentivoglio.

Prossimo turno: si gioca a Classe sabato 7 marzo.

MISANO: Orsini, Fraternali, Cantelli, Berardinelli, Catra, Mason, Giuliani, Monteiro, Asenov, Bonetti, Ciampa. Sono entrati: Giunta, Carloni, Buccolo, Fantini. All. Bonetti

ALLIEVI UNDER 17 REGIONALI

Misano-Bakia 7-0

Prima frazione di gioco chiusa in vantaggio di tre gol (a segno Pari, Murrizi e Conti), poi nella ripresa il Misano ha arrotondato il bottino con Del Medico ed i nuovi entrati Cosco e Rusciadelli (doppietta). Da segnalare che la squadra di Baldi è andata in gol con sei giocatori.

Inoltre ha debuttato il portiere Riccardo Mattei (classe 2009) che in settimana è stato tesserato dalla società (ex San Marino).

Prossima gara in trasferta contro il Fratta Terme.

MISANO: Mattei, Conti, Lunadei, Bacchini, Mulazzani (73’ Carlini), Diana F. (55’ Mencarini), Del Medico, Murrizi (55’ Fabbri), Pari (65’ Cosco), Staccoli, Diana A. (75’ Rusciadelli). All Baldi.

GIOVANISSIMI UNDER 15 PROVINCIALE

Contro il leader Riccione (13 vittorie in 13 partite), larga sconfitta per il Misano chiamato al riscatto mercoledì alle ore 17,30 a Villaggio Argentina contro il Conca Academy.

In classifica il Misano è al terzultimo posto davanti a Real San Clemente e Tropical Coriano.

ATTIVITA’ DI BASE

Prosegue con soddisfazione e buoni risultati sul campo l’attività dei bambini che vanno dal 2013 al 2016.