Calcio giovanile, Gabicce Gradara: un hurrà, due pari e due ko. Sorride l'Under 21

Primo hurrà per la formazione di Mendo. Juniores a punto a Fano con un gran gol di Guidi

Una vittoria, due pareggi e tre sconfitte il bilancio delle formazioni giovanili del Gabicce Gradara nell'ultimo week end

JUNIORES

Alma Fano – Gabicce Gradara 1-1

Buon pareggio per la squadra di Magi al cospetto di un avversario molto forte, forse il più accreditato. Il primo tempo è della squadra di casa che segna pure il gol del vantaggio al 17 con una bella azione corale, nato da una sbavatura della difesa del Gabicce Gradara. Ospiti pericolosi al 22’ con Terenzi su cross di Gaudenzi e al 33’ con lo stesso Terenzi su palla in profondità di Guidi: il portiere respinge la conclusione.

Nella ripresa Gabicce la squadra di mister Magi cambia atteggiamento e si presenta in campo con la cattiveria agonistica giusta: le occasioni non sono state tante ma il gioco espresso ha permesso alla squadra di pervenire al pareggio con un gran gol di Guidi in semirovesciata al 18’ sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Da lì in poi è stata una vera "battaglia" che si è conclusa con un nulla di fatto.

Prossimo turno al Magi sabato contro la Fermignanese.

GABICCE GRADARA: Gaggi, Boccalini (17’ st. Ballarini), Falcioni, Luzi, Andruccioli, Rossi, Gaudenzi (25’ st. Sciuto), Guidi (40’ st. Annabalini), Ferraj, Lorenzetti, Terenzi Brando (1’ st. Rossini). All. Magi

ALLIEVI

Football Club Academy - GabicceGradara 4-1

Sconfitta netta sul campo del Football Club Academy. Al 12' da calcio d'angolo di testa la squadra di casa si porta in vantaggio e al 14' con un diagonale raddoppia; al 20' bella parata di Bertozzi con i piedi, al 32' terzo gol per la squadra di casa, al 36' ancora Bertozzi para in uscita.

All' 8'st l' Academy si porta sul 4-0, al 9' bel tiro da fuori area di Carena con palla che colpisce la traversa, al 10' Curzi accorcia le distanze con un tiro ravvicinato (4-1), al 13' colpo di testa di Berardi e palla che colpisce la parte superiore della traversa.

Prossima partita mercoledì 5 novembre ore 15,00 GabicceGradara- Vismara

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Buscaglia (8’ st. Severini), Mosconi, Burlaschi (22’ st.Tomassini), Curzi, Berardi, Carena, Diotalevi, Magi, Amadori (22’ st. Grandicelli), Del Bene (38’ st. Boccalini).

ALLIEVI B

Gabicce Gradara-Fermignanese 2-3

Sconfitta di misura per i ragazzi di mister Pavone che avrebbero meritato sicuramente di più anche se nel primo tempo sono stati messi alle corde dalla Fermignanese.

Subito avanti gli ospiti al 2’ con un colpo di testa vincente sugli sviluppi di un corner. Il primo squillo del Gabicce Gradara arriva al 14’ con un tiro di Tucci parato dal portiere. Occasionissima al 20’ per la Fermignanese, che non sfrutta un calcio di rigore parato da Bertozzi. Gabicce Gradara che fatica a contenere gli avversari, ma è Grandicelli che sfiora il pareggio con un tiro alto di poco al 37’. Al 42’ traversa a botta sicura della Fermignanese che salva i padroni di casa.

Nel secondo tempo pronti via e il Gabicce Gradara pareggia con Grandicelli che sfrutta un assist a centro area dalla sinistra e batte il portiere avversario. Ancora Grandicelli protagonista al 15’: in contropiede serve in profondità Tucci che ribatte in gol il suo precedente tiro respinto dal palo (2-1). Al 26’ mischia in area Gabicce Gradara e palla in corner dal quale arriva il pareggio degli ospiti con un perentorio colpo di testa (2-2). La partita è equilibrata, ma viene decisa da un rigore dubbio assegnato alla Fermignanese che si porta sul 2-3. Il Gabicce Gradara ci prova fino alla fine ma è la Fermignanese a fare festa dopo quattro minuti di recupero. Prossimo turno: riposo.

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Tomassini, Marinozzi, Di Rosa, Boccalini, Mascarucci, Del Bene, Benedetti, Tucci, Foschi, Grandicelli. Nella ripresa sono entrati: Barbieri, Piemonti, Ciaroni, Bernardini, Dall’Acqua, Gerboni. All. Pavone.

GIOVANISSIMI A

Gabicce Gradara – Valfoglia 1-1

Prima di ritorno per i Giovanissimi del Gabicce Gradara sul campo di casa e vittoria che sfuma in extremis. Al 18’ squillo del Gabicce Gradara con Terenzi Prince che si libera e dal fondo, palla che attraversa lo specchio della porta ma nessuno che riesce a deviare per il vantaggio che arriva al 29’. Lo stesso Terenzi Prince a centrocampo recupera un buon pallone per Dini che dalla linea di fondo mette in mezzo e Galli da sottoporta segna l’1-0. Allo scadere della frazione di gioco sempre Terenzi Prince dopo una cavalcata solitaria sbaglia il raddoppio davanti al portiere.

Ad inizio della ripresa su calcio d’angolo Urbinati di testa trova l’angolo giusto di testa ma palla debole e il portiere riesce a bloccare; al 55’ ancora Urbinati al volo con pallone fuori di poco. Allo scadere arriva il pareggio del Valfoglia con tiro dalla trequarti che si infila sotto la traversa.

Peccato per la mancata occasione: il Gabicce- Gradara avrebbe meritato il bottino pieno per gioco ed occasioni.

Prossimo turno sabato sul campo del Montecchio contro il K Sport per contendersi il primato in classifica.

GABICCE GRADARA: Ferrini (61’ Ottavianelli), Giunta, Buresta, Romano (53’ Marcaccini), Bertuccioli, Galli, Terenzi Prince (48’ Fuzzi), Sandroni, Dini (43’ Russo), Urbinati, Girolomoni (59’ Mazzoli).

GIOVANISSIMI B

Giovane Sant’Orso – Gabicce Gradara 2-4

Alla quarta giornata arriva la prima affermazione del Gabicce Gradara. Il Gabicce Gradara parte forte: palla in profondità per Cecchini che vede libero Vitale la cui conclusione va a bersaglio (0-1).

La squadra di Uguccioni e Pavone al 7’ raddoppia con una azione collettiva, cross di prima di Iovino dalla sinistra sul secondo palo dove Cecchini di prima intenzione sigla lo 0-2.

Partita vivace e al 14’ i padroni di casa accorciano le distanze (1-2). Il Sant’Orso prende coraggio ma il Gabicce Gradara sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova il gol dell’1-3 con Lisotti, abile a mettere in rete un pallone vagante in area di rigore. Primo tempo che finisce con il gol 2 – 3 scaturito da un’azione confusa in area di rigore ospite con il Sant’Orso bravo ad approfittarne.

Nella ripresa al 42’ Terenzi entra in area e viene atterrato: rigore. Sul dischetto si presenta Sarli che realizza il 2-4 ospite. Al 55’ Grassi si invola sulla fascia e mette al centro un bel cross, Cecchini tira a botta sicura ma il difensore respinge la palla sulla linea a portiere battuto. Risultato che non cambia più fino al fischio finale dell’arbitro.

Prossimo turno al Magi sabato 1 novembre contro il K Sport Montecchio.

GABICCE GRADARA: Andreani, Pierantoni (53’ st Trufelli), Iovino (53’ st. Scola), Vitale (45’ st. Ferraro), Lisotti, Grassi, Ambrico, Sarli (50’ Bratti), Terenzi (53’ st. Bacchiani), Cecchini (53’ st. Franchi), Decja (1’ st. Reggiani). All. Uguccioni-Pavone.

UNDER 21 / TERZA CATEGORIA

Montelabbate- GabicceGradara 1-2

Dopo due sconfitte immeritate arriva la prima vittoria per la squadra di mister Mendo.

Al 16' e al 25' Simoncelli mette alla prova la bravura del portiere avversario con due interventi impegnativi, al 29' è Franca che ci prova con un pallonetto ma la palla è di poco alta, al 43' pericoloso il Montelabbate con un gran tiro ma Masini compie un gran intervento.

Nella ripresa al 5’ Petese ci prova ma il portiere devia in calcio d'angolo, al 13' la sblocca Simoncelli su punizione per li 0-1, al 25' De Abreu Gabriel raddoppia ( 0-2) ,al 47' il Montelabbate accorcia le distanze su incertezza difensiva per 1-2 finale.

Prossima partita domenica 2 novembre ore 15,00 Gabicce Gradara-San Silvestro.

GABICCE GRADARA: Masini, Magi, Mancini (37'pt De Abreu Gustavo), Franca, Moutatahhir, Della Chiara, Bacchini (42’ st. Farroni), De Abreu Gabriel, Petese (35’ st. Grande), Simoncelli (28’ st. Pecci), Giacchetti (17’ st. Canonici). All. Mendo.