Calcio giovanile, Gabicce Gradara: successo della Juniores

Viaggia a punteggio pieno la squadra di Alessandro Magi. Cadono gli Allievi A, pareggio ad Urbino degli Allievi B

Una vittoria, un pareggio e due sconfitte il bilancio settimanale delle formazioni giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Castelfrettese 2-1

Altro successo della squadra di Magi, che doma la Castelfrettese al termine di un match combattuto in cui ha costruito più occasioni da rete. Il Gabicce Gradara dopo tre partite è al comando con 9 punti, con sei gol segnati ed uno solo subito a testimonianza di un bel lavoro del collettivo.

Partenza in salita con rete della Castelfrettese al 7’; Al 22’ Magi S. solo davanti al portiere viene anticipato e al 25’ a tu per tu con il portiere non gli riesce il raddoppio. Al 30’ Magi S. ruba palla al portiere che lo atterra: dal dischetto Ferraj pareggia i conti (1-1). Al 32’ azione di Terenzi sulla sinistra, palla in mezzo per Magi S. che spara alto.

Nella ripresa al 13’ dopo un batti e ribatti, Ferraj spiazza il portiere e va in gol (2-1). Al 19’ occasione per la Castelfrettese su azione d’angolo: conclusione sopra la traversa.

Prossimo turno sabato in trasferta contro il Villa San Martino.

GABICCE GRADARA: Masini (23’ st. Gaggi), Buccino (1’ st. Gaudenzi), Guidi, Rossi, Luzi, Pataracchia, Magi S., Bacchini, Terenzi (36’ st. Falcioni), Ferraj, Annibalini (36’ st. Sciuto). All. Magi.

ALLIEVI A

Vismara – Gabicce Gradara 2-1

Sfuma a cinque minuti minuti dalla fine la possibilità per i ragazzi di Campanelli di conquistare il primo punto in campionato al cospetto del Vismara che dopo un secondo tempo di grande intensità riesce a fare sua l’intera posta. Parte bene il Gabicce Gradara che al 14’ si fa vedere con un tiro alto di Carena. Al 26’ vantaggio del Gabicce Gradara che con Magi sfrutta un disimpegno errato del portiere (0-1). Reagisce il Vismara che si fa pericoloso al 32’ e al 40’ , la difesa sventa i pericoli. Avvisaglie del pareggio che arriva al 42’ su tap in vincente del Vismara dopo un tiro dalla distanza che si stampa sulla traversa, nulla può Bertozzi sul pallone che rientra in campo.

Primo tempo equilibrato, nel secondo il Vismara cresce ma e’ il Gabicce Gradara che ha una grande occasione con Amadori per ritornare in vantaggio, il portiere locale si supera e sventa il pericolo, il Gabicce Gradara è alle corde e subisce il gol dello svantaggio al 41’ con un preciso pallonetto che non lascia scampo a Bertozzi. Al 44’ Carena ha una ghiotta occasione per pareggiare ma la palla si spegne sul fondo. 2-1 per i padroni di casa il risultato finale. Nella ripresa sono subentrati Boccalini, Marinozzi e Piemonti.

Prossimo turno domenica 12 in casa con VF Adriatico

GABICCE GRADARA: Bertozzi, Tomassini, Mosconi, Burlaschi, Curzi, Caico, Carena, Diotalevi, Magi, Berardi, Amadori. Nella ripersa sono entrati: Valentini, Marinozzi, Boccalini, Piemonti, Gaddoni. All. Campanelli.

ALLIEVI B

URBINO – GABICCE GRADARA 1-1

Buon pareggio della squadra di Magi sul campo dell’Urbino al termine di una partita equilibrata ed in cui il Gabicce Gradara per la prima mezzora è stato perfetto per poi calare un po’. Pioggia e vento hanno condizionato il match. Vantaggio ospite al 18’ della ripresa ad opera di Gerboni con un rasoterra in area dopo lo stop su bella azione con cross finale di Falcioni; il pareggio a dieci minuti dalla fine in mischia, di testa, su angolo.

Prossimo match al Magi in casa sabato alle 15 contro il Sant’Orso.

GABICCE GRADARA: Barbieri, Boccalini (1’ st. Marinozzi), Buscaglia, Del Bene, Benedetti (10’ st. Campa), Falcioni, Grandicelli (1’ st. Di Rosa), Ballarini, Mascarucci (10’ st. Mascarucci), Foschi (1’ st. Gerboni), Tucci. All. Magi.

GIOVANISSIMI CADETTI

Senigallia – Gabicce Gradara 5-1

Esordio negativo per la squadra Giovanissimi cadetti crollata nella ripresa dopo aver chiuso la prima frazione in vantaggio 1-0 con rete di Terenzi Prince. Nella ripresa la goleada del Senigallia.

Il prossimo turno al Magi sabato alle ore 18 contro il Marotta Mondolfo.

GABICCE GRADARA: Ferrini, Iovino, Giunta, Vitale, Lisotti, Vitiello, Cecchini, Ambrico, Terenzi M., Terenzi P., Ferraro. Nella ripresa sono entrati: Andreani, Trufelli, Sarli, Reggiani, Bratti, D’Andrea, Bacchiani. All.Pavone – Ugoccioni.