Calcio giovanile, Gabicce Gradara: sugli scudi le formazioni Giovanissimi

Battuto il Nuovo Altofoglia, pareggio contro il Marotto Mondolfo. Sconfitta la Juniores, pareggio per gli Allievi

Nel week end sugli scudi le formazioni Giovanissimi del Gabicce Gradara

JUNIORES



Villa San Martino – Gabicce Gradara 1-0



Gabicce Gradara alla prima sconfitta per mano del Villa San Martino che ha sfruttato l’unica vera occasione da rete, nel primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo. La squadra di Magi ha colpito due legni entrambi colpiti da Rossi e sprecato almeno due nitide occasione da gol: al 17’ Terenzi calcia addosso al portiere e al 20’ dopo uno scambio con Gaudenzi a vuota vuota Sarli non trova la battuta vincente.



Prossimo turno sabato al Magi contro il Muraglia.



GABICCE GRADARA: Masini, Buccino, Guidi, Luzi, Rossi, Pataracchia (36’ st. Sciuto), Gaudenzi (1’ st. Annibalini), Lorenzetti (32’ st. Del Bene), Ferraj, Sarli, Terenzi (1’ st. Ballarini).



ALLIEVI A



Gabicce Gradara-VF Adriatico 2-2



Pareggio per la squadra di Campanelli. Al 6' e all' 8' due belle parate di Valentini, al 12' da calcio d'angolo battuto da Diotalevi colpo di testa di Burlaschi di poco alto, al 13' ghiotta occasione per Magi che a tu per tu con il portiere non trova la porta; al 20' ci prova Del Bene che davanti al portiere con un pallonetto manda di poco alto; al 21' atterrato Diotalevi appena dentro l'area: l'arbitro fischia il tiro dal dischetto, tira Carena e segna l' 1 a 0,



Al 24' occasione VF Adriatico in contropiede, ma Valentini para, al 44' punizione per la squadra ospite e il portiere di casa non si fa sorprendere; al 3' tiro di Mosconi che il portiere non trattiene e per Magi è tutto facile insaccare per il 2-0.

In avvio di ripresa la squadra ospite accorcia le distanze (2-1), al 12' su tiro da fuori area il palo esterno salva il Gabicce Gradara, al 30' ci prova Berardi da fuori area con palla di poco a lato, al 38' VF Adriatico trova il pareggio (2-2).



Prossima partita domenica 19 ore 11 Villa San Martino- Gabicce Gradara



GABICCE GRADARA: Valentini, Buscaglia, Severini, Burlaschi (21’ st. Boccalini), Curzi, Mosconi, Carena (1’ st. Berardi), Ballarini (33’ st. Tucci), Magi, Del Bene, Diotalevi (44’ st. Grandicelli). A disp. Bertozzi, Marchi. All. Campanelli.



ALLIEVI B



Gabicce Gradara-Giovane S.Orso 2-7

Partita senza storia che già alla fine del primo tempo vede la squadra ospite in vantaggio per 4-0. Nel secondo tempo il Gabicce Gradara prova a riaprire la gara e al 5’ va in gol con Berardi su assist di Ciaroni; al 20’ punizione di Mascarucci e padroni di casa che accorciano ulteriormente le distanze (2-4). Ma è la Giovane S.Orso a controllare tranquillamente la partita e chiuderla con altre tre reti. Nella ripresa nel Gabicce Gradara hanno trovato spazio tutti i giocatori della panchina.



Prossimo turno sabato 18 in trasferta contro il Valfoglia.



GABICCE GRADARA: Barbieri, Buscaglia, Tomassini, Boccalini, Berardi, Benedetti, Gerboni, Mascarucci, Tucci, Foschi, Grandicelli. Nella ripresa sono entrati: Marinozzi, Severini, Ciaroni, Bernardini, Gaddoni. All. Campanelli.



GIOVANISSIMI 2011 A



Nuova Altofoglia-Gabicce Gradara 1-2



Vittoria in rimonta dopo l’1-0 al 6’ su rigore. Le due squadre concedono poco e il match è in equilibrio. Al 7’ ci prova Romano per il Gabicce Gradara ma bravo il portiere a deviare in angolo, al 27’ su punizione il portiere Ferrini sventa il doppio vantaggio.



Ad inizio Gabicce Gradara pericoloso con Girolomoni dalla distanza, al 14’ lo stesso Girolomoni recupera un buon pallone sulla trequarti, si gira e ancora da fuori trova l’angolo giusto (1-1). Il Gabicce Gradara crede nella vittoria e ci prova con Marcaccini al 18’ ma è ancora il portiere a deviare, al 25’ Mazzoli appena entrato colpisce il palo. Il goal vittoria per il Gabicce Gradara arriva a tempo scaduto con punizione da centrocampo, Sandroni serve Urbinati che beffa il portiere e sigla il 2-1 per gli ospiti.



Prossimo turno domenica 19 contro Urbino



GABICCE GRADARA: Ferrini, Giunta (59’ Mazzoli), Buresta, Romano (71’ Grassi), Bertuccioli, Galli, Terenzi (36’ Marcaccini), Sandroni, Dini (47’ Russo), Urbinati, Girolomoni (67’ Fuzzi). All. Iachini



GIOVANISSIMI B



Gabicce Gradara-Marotta Mondolfo 2-2



Pari all’esordio casalingo contro il Marotta Mondolfo. Svanita l’emozione iniziale per il debutto al Magi, il Gabicce Gradara cerca subito di esercitare un pressing alto ed è pericoloso Decja (tiro respinto bene dal portiere). Al 15’ lancio in profondità per Fuzzi atterrato in area: sul dischetto del rigore Ambrico si fa ipnotizzare dal portiere avversario. La squadra di casa non si scoraggia, per due volte Fuzzi va via sulla fascia destra ma non riesce a servire i compagni in mezzo all’area mentre gli ospiti colpiscono una traversa. Il primo tempo si chiude sullo 0-0.



Nella ripresa al 40’ ospiti in vantaggio: punizione dal limite ben calciata, Ferrini ci arriva, ma nulla può sulla respinta dell’attaccante del Marotta Mondolfo (0-1). Squadra di casa che prova a spingere alla ricerca del pareggio, Marotta Mondolfo che tiene bene il campo. Il pari del Gabicce Gradara arriva al 50’ con un tiro cross di Fuzzi dalla fascia che si infila alle spalle del portiere avversario (1-1).



Partita vivace e ospiti ancora in vantaggio con un tiro da fuori (1-2) e poi vicini al tris: traversone alto con Ferrini in uscita che arriva in ritardo e atterra il giocatore avversario: rigore per il Marotta Mondolfo. Tiro dal dischetto e parata di Ferrini che tiene viva la speranza dei padroni di casa.



Il Marotta Mondolfo si difende bene e riparte una volta riconquistata palla, Gabicce Gradara in forte pressione offensiva. Al 69’ su palla messa in mezza all’area ospite, Fuzzi anticipa il difensore e viene nuovamente atterrato: è rigore. Dal dischetto Sarli con freddezza batte il portiere. Finisce 2-2.



Prossimo turno RIPOSO.





GABICCE GRADARA: Ferrini, Pierantoni, Iovino, Vitale, Lisotti, Grassi, Fuzzi, Ambrico, Decja, Cecchini, Ferraro, Andreani. Nella ripresa entrano: Trufelli, Franchi, Bratti, Sarli, Bacchiani, Andreani e Leonardi. All. Ugoccioni-Pavone.





TERZA CATEGORIA / UNDER 21



Vafoglia - Gabicce Gradara 2-1



Prima partita del campionato di Terza categoria girone A per l' Under 21 del Gabicce Gradara. La squadra di mister Mendo fa un'ottima figura sul campo del Valfoglia pur avendo ancora diversi indisponibili.



All’8' occasione Gabicce Gradara con Petese che a tu per tu con il portiere si fa respingere il tiro, sulla ribattuta arriva Pecci ma anche il suo tiro viene respinto, al 15' cross di Pecci con tiro di Farroni ma il portiere para, 18' corner di Farroni e testa di Petese e ancora l'estremo difensore para, al 19' al primo tentativo il Valfoglia passa con un tiro da fuori area di Mazzanti che sorprende Marchini.



Passa un minuto e la squadra di casa raddoppia con Punzo. Al 28' il Gabicce Gradara accorcia le distanze con una punizione sotto l'incrocio di Farroni; al 39' bel tiro del n.9 del Valfoglia ma Marchini para, al 3' del secondo tempo ci riprova la squadra di casa con un tiro da fuori ma Marchini devia in angolo, poi la partita rimane in equilibrio senza grosse occasioni



Prossima partita domenica 19 ottobre al Magi Gabicce Gradara- Furlo.



GABICCE GRADARA: Marchini (33’ st. Gaggi), Giacchetti, Mancini, Magi (15’ st. Esposito), Moutatahhir, Bacchini, Franca, Canonici (1’ st. Grande), Petese (30’st. Sepede), Pecci, Farroni. All. Mendo.